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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:35
На 12.30 котировки доллара все еще пребывали на уровне 27,91/27,92 UAH/USD в сопровождении высоколиквидного равновесия спроса и оферов.
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 1,65 коп., составив 27,9158 UAH/USD.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:05
К 13.02 котировки безналичного доллара, не изменились, «прикипев» к отметке 27,91/27,92 UAH/USD стараниями сбалансированной торговли.
На фоне этой цены межбанк, около 13.04 ушел на обеденный перерыв.
Участники торгов валютного межбанка направились в трапезную на обед.
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дядя Caша
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