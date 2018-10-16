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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 415416417418
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:35

На 12.30 котировки доллара все еще пребывали на уровне 27,91/27,92 UAH/USD в сопровождении высоколиквидного равновесия спроса и оферов.

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 1,65 коп., составив 27,9158 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:05

К 13.02 котировки безналичного доллара, не изменились, «прикипев» к отметке 27,91/27,92 UAH/USD стараниями сбалансированной торговли.

На фоне этой цены межбанк, около 13.04 ушел на обеденный перерыв.

Участники торгов валютного межбанка направились в трапезную на обед.
дядя Caша
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