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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:35
На 12.30 котировки доллара все еще пребывали на уровне 27,91/27,92 UAH/USD в сопровождении высоколиквидного равновесия спроса и оферов.
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 1,65 коп., составив 27,9158 UAH/USD.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:05
К 13.02 котировки безналичного доллара, не изменились, «прикипев» к отметке 27,91/27,92 UAH/USD стараниями сбалансированной торговли.
На фоне этой цены межбанк, около 13.04 ушел на обеденный перерыв.
Участники торгов валютного межбанка направились в трапезную на обед.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 15:07
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на символические 0,18 коп., на торгах среды укрепился на 1,31 коп., оказавшись на уровне 27,9169 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 17-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «скромные» 1,65 коп., составил 27,9158 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 октября с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.
По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке приподнялась до 27,905/27,935 UAH/USD, индицируя появление покупателей. Столь ранние покупки дали повод «обвинить» в этом спросе нерезидентов. Эта гипотеза была подтверждена позже анализом состава покупателей.
Меж тем к 10.05 на рынок подтянулись продавцы СКВ, их появление немного понизило цены доллара до 27,90/27,93, а спустя 25 минут, на 10.30 Киева, котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, консолидировались на отметке 27,90/27,92 UAH/USD, которую не покидали до 11.14 Киева. Новая волна покупок, встреченная эквивалентными предложениями доллара со стороны системных экспортеров, с одной стороны сбалансировала рынок, с другой, предельно сузила спред котировок «американца»: 27,91/27,92 UAH/USD.
Сложившееся равновесие покупок и продаж, сопровождаемое приличной ликвидностью сделок, сохранило эти котировки безналичной пары доллар-гривня на межбанке до 14.00, «позволив» доллару с этого часа немного растянуть спред: 27,91/27,93 UAH/USD.
С 15.10 продавцов на рынке стало больше, это дало старт предфинишной коррекции «американца» до 27,905/27,925 UAH/USD.
Эти курсы оставались стабильными на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов.
Большинство сделок на межбанке 17 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9169 UAH/USD UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,54% с 28,0672 UAH/USD до 27,9169 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 17 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 17 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке 17-го появилась двойная из-за длинных выходных порция экспортной выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже на межбанке .
Во-вторых, на рынке сохранилась изрядная долларовая ликвидность, оказавшая влияние на состояние пары доллар-гривня.
В-третьих, несмотря на очевидную смену приоритетов (как мы указывали ранее, последние сессии валютного межбанка подтвердили выход на первые роли состояние долларовой ликвидности, заметно выросшей в истекшую неделю. Этот курсо- и трендоформирующий фактор потеснил значимость гривневого ресурса), некоторое влияние на торги межбанка сохранило состояние гривневого ресурса. Меж тем, на последнем появились признаки «сжатия» ликвидности. Во всяком случае, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ к среде понизились с уровня 55 443,6 млн. грн. к отметке 54 661,6 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 октября повысились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынок пришла двойная порция предложения экспортной выручки, 50% которой требовалось обязательно продать.
Во-вторых, на значительную часть этого предложения нашлись солидные покупатели в лице нерезидентов.
В-третьих, рынок безналичной пары доллар-гривня снова стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.
В-четвертых, свою посильную лепту в рост ликвидности внес регулятор, «анонимно» выкупивший в среду с платформы Matching до $10,0 млн. «лишней» СКВ в свои резервы.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 09:01
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,91/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 09.58 Киева заметно повысились, обосновавшись на уровне 27,97/28,00 UAH/USD. Пролонгируя начатый накануне проект, нерезиденты в четверг с утра пораньше возобновили скупку доллара.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 09:24
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки нового «сжатия» на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 54 661,6 млн. грн. к отметке 53 455,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Возможно, этот нисходящий тренд немного снизил энтузиазм «зеленых быков» на межбанке – котировки доллара на 10.22 вернулись к более низким уровням: 27,97/27,99 UAH/USD.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:00
По состоянию на 10.58, рынок безналичной пары доллар-гривня на межбанке пролонгировал рост стараниями подключившихся к «варягам» импортеров: 28,02/28,04 UAH/USD. «Народ решил, что пора брать»,- констатировал наш консультант.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:25
Спустя 16 минут, на 11.14, котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,02/28,04 UAH/USD на фоне появившихся покупок «американца» и удерживаясь на месте балансом спроса и предложение.
Утреннее «зеленое» ралли, инициированное нерезидентами, к которому позже подключились импортеры, сопровождалось признаками стабильности гривневой ликвидности, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика не очень согласуется со снижением объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.
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