Додано: Сер 17 жов, 2018 15:07

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на символические 0,18 коп., на торгах среды укрепился на 1,31 коп., оказавшись на уровне 27,9169 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 17-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «скромные» 1,65 коп., составил 27,9158 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 октября с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке приподнялась до 27,905/27,935 UAH/USD, индицируя появление покупателей. Столь ранние покупки дали повод «обвинить» в этом спросе нерезидентов. Эта гипотеза была подтверждена позже анализом состава покупателей.

Меж тем к 10.05 на рынок подтянулись продавцы СКВ, их появление немного понизило цены доллара до 27,90/27,93, а спустя 25 минут, на 10.30 Киева, котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, консолидировались на отметке 27,90/27,92 UAH/USD, которую не покидали до 11.14 Киева. Новая волна покупок, встреченная эквивалентными предложениями доллара со стороны системных экспортеров, с одной стороны сбалансировала рынок, с другой, предельно сузила спред котировок «американца»: 27,91/27,92 UAH/USD.

Сложившееся равновесие покупок и продаж, сопровождаемое приличной ликвидностью сделок, сохранило эти котировки безналичной пары доллар-гривня на межбанке до 14.00, «позволив» доллару с этого часа немного растянуть спред: 27,91/27,93 UAH/USD.

С 15.10 продавцов на рынке стало больше, это дало старт предфинишной коррекции «американца» до 27,905/27,925 UAH/USD.



Эти курсы оставались стабильными на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов.



Большинство сделок на межбанке 17 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9169 UAH/USD UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,54% с 28,0672 UAH/USD до 27,9169 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке 17-го появилась двойная из-за длинных выходных порция экспортной выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже на межбанке .



Во-вторых, на рынке сохранилась изрядная долларовая ликвидность, оказавшая влияние на состояние пары доллар-гривня.



В-третьих, несмотря на очевидную смену приоритетов (как мы указывали ранее, последние сессии валютного межбанка подтвердили выход на первые роли состояние долларовой ликвидности, заметно выросшей в истекшую неделю. Этот курсо- и трендоформирующий фактор потеснил значимость гривневого ресурса), некоторое влияние на торги межбанка сохранило состояние гривневого ресурса. Меж тем, на последнем появились признаки «сжатия» ликвидности. Во всяком случае, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ к среде понизились с уровня 55 443,6 млн. грн. к отметке 54 661,6 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынок пришла двойная порция предложения экспортной выручки, 50% которой требовалось обязательно продать.



Во-вторых, на значительную часть этого предложения нашлись солидные покупатели в лице нерезидентов.



В-третьих, рынок безналичной пары доллар-гривня снова стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



В-четвертых, свою посильную лепту в рост ликвидности внес регулятор, «анонимно» выкупивший в среду с платформы Matching до $10,0 млн. «лишней» СКВ в свои резервы.

