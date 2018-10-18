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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 416417418419
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:02

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 1,31 коп., на торгах четверга понизился на 11,97 коп., оказавшись на уровне 28,0366 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив «заметные» 10,94 коп., составил 28,0252 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 октября с уровней предыдущего закрытия 27,91/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно выросла до 27,97/28,00 UAH/USD на ранних покупках нерезидентов. К 10.22 доллар немного замедлил рост (27,97/27,99), однако уже в 10.58 поднялся до 28,02/28,04 UAH/USD стараниями появившихся на рынке импортеров. Эти котировки «американца» оставались действующими до полудня, и эта локальная «заморозка» восходящего тренда привела к появлению на рынке экспортеров с их продажами СКВ. Судя по всему, держатели СКВ не дождались пролонгации роста, приняв решение о продажах, который около 12.15 немного понизили действующие цены доллара к цифре 28,015/28,035 UAH/USD.

До 13.00 эти цены не менялись, но в этот час продавцы ушли на обед, вызвав отскок курса «американца» до 28,04/28,06 UAH/USD.
Новая полоса стабильность затянулась до 13.50, когда очередная волна покупок снова подняла курс СКВ до 28,05/28,07 UAH/USD.

С 15.00 на уже опустевшем межбанке возобновилось «порционное» подорожание доллара малообъемными покупками спекулянтов, поднявшими цену СКВ до 28,075/28,100 UAH/USD.

Эти курсы оставались стабильными до самого закрытия торгов.

Большинство сделок на межбанке 18 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0366 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,11% с 28,0672 UAH/USD до 28,0366 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 18 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 18 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, на рынке 18-го наблюдались агрессивные покупки доллара нерезидентами, к которым позже присоединились импортеры и банки, пополняющие свои валютные позиции.

Во-вторых, покупателей СКВ в этот четверг привлекла цена «американца». Средневзвешенный курс доллара с 09-го по 17-е октября потерял 17,10 коп. или 1,64%, упав с уровня 28,0879 к отметке 27,9169 UAH/USD.

В-третьих, к четвергу объем притока экспортной выручки вернулся к обычным значениям, заставив экспортеров бережнее относиться к валюте. Поэтому они не спешили выходить на рынок, дожидаясь локальных максимумов курса и «придерживая» до этого момента валюту.

В-четвертых, рост курса безналичного доллара на межбанке получил поддержку с наличного рынка, где также наметился восходящий тренд СКВ.

Смена тренда на рынке безналичного доллара произошла вопреки продолжению сжатия гривневой ликвидности, на что указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 661,6 млн. грн. к отметке 53 455,5 млн. грн.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 октября понизились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, на рынок вернулась обычная порция предложения экспортной выручки, 50% которой требовалось обязательно продать.

Во-вторых, рынок стал «бычьим», что, как известно, снижает его ликвидность.

В-третьих, нисходящий тренд гривневой ликвидности снижал покупательскую активность.

В-четвертых, если накануне регулятор принимал участие в торгах, «анонимно» выкупив с платформы Matching до $10,0 млн. «лишней» СКВ в свои резервы, нынче его на рынке не видели.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:02

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки символического расширения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.
Об этом дали понять едва заметно приподнявшиеся с уровня 53 455,5 млн. грн. к отметке 53 459,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:08

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева заметно повысились, обосновавшись на уровне 28,15/28,17 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования покупок «американца».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:29

Появившиеся, как всегда, спозаранку на межбанке нерезиденты своими покупками около 10.27 Киева загнали курс доллара на уровень 28,17/28,19 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:43

По состоянию на 10.39 котировки безналичного «американца» выросли до 28,185/28,195 UAH/USD. Главные покупатели на моменте банки Калион и Сити.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:04

По состоянию на 10.58, рынок безналичной пары доллар-гривня на межбанке заморозил рост и даже констатировал незначительное снижение цен к уровню 28,18/28,19 UAH/USD. По непроверенным слухам, на рынке появился встревоженный ростом «американца НБУ с СКВ-интервенцией.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:11

Как стало известно позже, регулятор провел точечную долларовую интервенцию по 28,19 UAH/USD, но, судя по всему, объем ее был маленький, и уже к 11.09 котировки доллара на межбанке вернулись к отметке 28,185/28,195 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:25

К 11.20 котировки доллара обосновались на отметке 28,185/28,195 UAH/USD, игнорируя «сиротские» долларовые «заливки» НБУ.

Утреннее «зеленое» ралли, инициированное нерезидентами, которое удалось затормозить мизерной интервенцией регулятора, сопровождалось признаками стабильности гривневой ликвидности, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика согласуется с «заморозкой» коррекции объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.
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