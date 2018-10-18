Додано: Чет 18 жов, 2018 15:02

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 1,31 коп., на торгах четверга понизился на 11,97 коп., оказавшись на уровне 28,0366 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив «заметные» 10,94 коп., составил 28,0252 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 октября с уровней предыдущего закрытия 27,91/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно выросла до 27,97/28,00 UAH/USD на ранних покупках нерезидентов. К 10.22 доллар немного замедлил рост (27,97/27,99), однако уже в 10.58 поднялся до 28,02/28,04 UAH/USD стараниями появившихся на рынке импортеров. Эти котировки «американца» оставались действующими до полудня, и эта локальная «заморозка» восходящего тренда привела к появлению на рынке экспортеров с их продажами СКВ. Судя по всему, держатели СКВ не дождались пролонгации роста, приняв решение о продажах, который около 12.15 немного понизили действующие цены доллара к цифре 28,015/28,035 UAH/USD.



До 13.00 эти цены не менялись, но в этот час продавцы ушли на обед, вызвав отскок курса «американца» до 28,04/28,06 UAH/USD.

Новая полоса стабильность затянулась до 13.50, когда очередная волна покупок снова подняла курс СКВ до 28,05/28,07 UAH/USD.



С 15.00 на уже опустевшем межбанке возобновилось «порционное» подорожание доллара малообъемными покупками спекулянтов, поднявшими цену СКВ до 28,075/28,100 UAH/USD.



Эти курсы оставались стабильными до самого закрытия торгов.



Большинство сделок на межбанке 18 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0366 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,11% с 28,0672 UAH/USD до 28,0366 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке 18-го наблюдались агрессивные покупки доллара нерезидентами, к которым позже присоединились импортеры и банки, пополняющие свои валютные позиции.



Во-вторых, покупателей СКВ в этот четверг привлекла цена «американца». Средневзвешенный курс доллара с 09-го по 17-е октября потерял 17,10 коп. или 1,64%, упав с уровня 28,0879 к отметке 27,9169 UAH/USD.



В-третьих, к четвергу объем притока экспортной выручки вернулся к обычным значениям, заставив экспортеров бережнее относиться к валюте. Поэтому они не спешили выходить на рынок, дожидаясь локальных максимумов курса и «придерживая» до этого момента валюту.



В-четвертых, рост курса безналичного доллара на межбанке получил поддержку с наличного рынка, где также наметился восходящий тренд СКВ.



Смена тренда на рынке безналичного доллара произошла вопреки продолжению сжатия гривневой ликвидности, на что указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 661,6 млн. грн. к отметке 53 455,5 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 октября понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынок вернулась обычная порция предложения экспортной выручки, 50% которой требовалось обязательно продать.



Во-вторых, рынок стал «бычьим», что, как известно, снижает его ликвидность.



В-третьих, нисходящий тренд гривневой ликвидности снижал покупательскую активность.



В-четвертых, если накануне регулятор принимал участие в торгах, «анонимно» выкупив с платформы Matching до $10,0 млн. «лишней» СКВ в свои резервы, нынче его на рынке не видели.