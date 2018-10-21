Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:03

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 11,97 коп., на торгах пятницы упал на 14,54 коп., оказавшись на уровне 28,1820 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив «изрядные» 15,95 коп., составил 28,1847 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 октября с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно выросла до 28,15/28,17 UAH/USD на ранних покупках нерезидентов. К 10.25 доллар, сохранив рост, оказался на цифре 28,17/20,19, а спустя 13 минут уже поднялся до 28,185/28,195 UAH/USD стараниями придерживавших валюту экспортеров. Эта курсовая динамика встревожила НБУ, который вскоре провел долларовую интервенцию, продав толику валюты по 28,19 UAH/USD. Это ненадолго успокоило рынок, констатировавший откат доллара по состоянию на 10.58 до 28,18/28,19 UAH/USD, однако регулятор явно поскупился, и уже около 11.20 «американец» вновь оказался на уровне 28,185/28,195 UAH/USD.



Вторая СКВ-интервенция по прежней цене оказалась более действенной: доллар откатился к 28,18/28,19 UAH/USD и не покидал эту позицию до 12.20. С этого момента, убедившись, что НБУ не позволит курсу «американца» подниматься выше указанной отметки, на межбанке появилась придерживаемая доселе экспортная валюта, понизив цену доллара вначале до 28,17/28,19, а с 13.10 до 28,16/28,18 UAH/USD.

Полоса стабильности на межбанке затянулась до 14.35, дав с этого часа старт «порционному» снижению «американца», многократно корректируясь, оказались, в конечном счете, в районе отметки 28,14/28,16 UAH/USD, толкаемые вниз поспешными продажами экспортеров.



Эти курсы оставались стабильными до самого закрытия торгов.



Большинство сделок на межбанке 19 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1820 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,41% с 28,0672 UAH/USD до 28,1820 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 октября, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, тон «зеленому» ралли на рынке 19-го рано утром задали нерезиденты, инициировавшие свои покупки с самого открытия сессии.



Во-вторых, убедившись к устойчивости роста курса доллара в начале торгов, экспортеры начали придерживать СКВ, формируя дополнительный «перекос» рынка и стимулируя подорожание «американца».



В-третьих, регулятор поскупился, пытаясь мизерными порциями интервенций погасить «зеленое» ралли.



В-четвертых, рост курса безналичного доллара на межбанке получил поддержку с наличного рынка, где также наметился восходящий тренд СКВ.



В-пятых, стороне «зеленых быков» межбанка был «пятничный синдром» (значительная часть игроков предпочитала проводить выходные, пребывая в более твердой, чем гривня, валюте).



Рост курса безналичного доллара сопровождался затишьем на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять символически приподнявшиеся с уровня 53 455,5 млн. грн. к отметке 53 459,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 октября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке наблюдался «ассортимент» настроений: до обеда курс доллара рост на агрессивном спросе, после обеда на активном предложении опаздывавших экспортеров.



Во-вторых, в торгах 19-го дважды принимал участие регулятор, проводя СКВ-интервенции и продав в общей сложности до $30,0 млн.