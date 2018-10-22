Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 11,97 коп., на торгах пятницы упал на 14,54 коп., оказавшись на уровне 28,1820 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив «изрядные» 15,95 коп., составил 28,1847 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 октября с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.
По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно выросла до 28,15/28,17 UAH/USD на ранних покупках нерезидентов. К 10.25 доллар, сохранив рост, оказался на цифре 28,17/20,19, а спустя 13 минут уже поднялся до 28,185/28,195 UAH/USD стараниями придерживавших валюту экспортеров. Эта курсовая динамика встревожила НБУ, который вскоре провел долларовую интервенцию, продав толику валюты по 28,19 UAH/USD. Это ненадолго успокоило рынок, констатировавший откат доллара по состоянию на 10.58 до 28,18/28,19 UAH/USD, однако регулятор явно поскупился, и уже около 11.20 «американец» вновь оказался на уровне 28,185/28,195 UAH/USD.
Вторая СКВ-интервенция по прежней цене оказалась более действенной: доллар откатился к 28,18/28,19 UAH/USD и не покидал эту позицию до 12.20. С этого момента, убедившись, что НБУ не позволит курсу «американца» подниматься выше указанной отметки, на межбанке появилась придерживаемая доселе экспортная валюта, понизив цену доллара вначале до 28,17/28,19, а с 13.10 до 28,16/28,18 UAH/USD. Полоса стабильности на межбанке затянулась до 14.35, дав с этого часа старт «порционному» снижению «американца», многократно корректируясь, оказались, в конечном счете, в районе отметки 28,14/28,16 UAH/USD, толкаемые вниз поспешными продажами экспортеров.
Эти курсы оставались стабильными до самого закрытия торгов.
Большинство сделок на межбанке 19 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1820 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,41% с 28,0672 UAH/USD до 28,1820 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 19 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 19 октября, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, тон «зеленому» ралли на рынке 19-го рано утром задали нерезиденты, инициировавшие свои покупки с самого открытия сессии.
Во-вторых, убедившись к устойчивости роста курса доллара в начале торгов, экспортеры начали придерживать СКВ, формируя дополнительный «перекос» рынка и стимулируя подорожание «американца».
В-четвертых, рост курса безналичного доллара на межбанке получил поддержку с наличного рынка, где также наметился восходящий тренд СКВ.
В-пятых, стороне «зеленых быков» межбанка был «пятничный синдром» (значительная часть игроков предпочитала проводить выходные, пребывая в более твердой, чем гривня, валюте).
Рост курса безналичного доллара сопровождался затишьем на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять символически приподнявшиеся с уровня 53 455,5 млн. грн. к отметке 53 459,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 октября немного выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынке наблюдался «ассортимент» настроений: до обеда курс доллара рост на агрессивном спросе, после обеда на активном предложении опаздывавших экспортеров.
Во-вторых, в торгах 19-го дважды принимал участие регулятор, проводя СКВ-интервенции и продав в общей сложности до $30,0 млн.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки изрядное расширения на рынке гривневого ресурса – там обозначился рост гривневой ликвидности. Об этом дали понять заметно поднявшиеся с уровня 53 459,5 млн. грн. к отметке 58 589,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,07/28,10 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования продаж «американца».
Около 10.26 котировки доллара подскочили на единичных покупках до 28,11/28,13 UAH/USD, однако появившиеся продажи этих «верхов» вскоре уронили цену СКВ до 28,07/28,09 UAH/USD по состоянию на 10.34 Киева.
К 11.16 котировки доллара на межбанке консолидировались на узком уровне 28,07/28,08 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж «американца».
Вернувшееся на рынок безналичной пары доллар-гривня изобилие СКВ заставляло спешить экспортеров с продажей обязательной части внешнеторговой выручки, на которую находились покупатели.
Дополуденное вхождение рынка доллара в полосу стабильности сопровождалось аналогичным настроением на рынке гривневого ресурса, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика плохо согласуется с заметным ростом объема гривневого навеса на транзитных и коррсчетах регулятора.
По состоянию на 12.00 котировки доллара на межбанке оставались на отметке 28,07/28,08 UAH/USD. Вышеупомянутое долларовое изобилие, грозившее более значительной коррекцией курса «американца» было погашено выходом на рынок регулятора, успевшего выкупить с него $10,0 млн. с платформы Matching.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 14,54 коп., на торгах понедельника укрепился на 10,16 коп., оказавшись на уровне 28,0804 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «заметные» 10,14 коп., составил 28,0833 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 октября с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.
По состоянию на 10.04 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно упала до 28,07/28,10 UAH/USD на фоне изрядной ликвидности доллара на рынке. Эти низы оперативно были выкуплены, «подбросив» курс доллара около 10.26 до 28,11/28,13, однако новая волна продаж снова уронила цены СКВ до 28,07/28,09 UAH/USD к 10.35 Киева.
Уже в дебюте торгов стало очевидно нежелание игроков приобретать доллар, который спас от более значительной просадки цен регулятор, появившийся довольно рано на рынке и выкупивший «излишки» валюты с платформы Matching, пополнив резервы на $20,0 млн. Собственно, подобное поведение межбанка можно было предвидеть в пятницу, когда участники торгов предпочли разместить гривневые активны на три ночи выходных, не сосредотачивая нацвалюту для приобретения СКВ в понедельник. Так что, единственным сколь-нибудь заметным покупателем доллара на межбанке 22-го был регулятор.
Меж тем к 11.20 доллар обосновался на уровне 28,07/28,08 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж и не покидая эту цифру до 13.20 Киева. На указанное время спред котировок СКВ немного растянулся: 28,065/28,085 UAH/USD.
Новая полоса стабильности затянулась на опустевшем межбанке ,по сути, до самого завершения торгов, который нынче проходило в спокойном ключе и низкой курсовой динамике.
Сессия валютного межбанка в понедельник завершилась в районе отметки 28,07/28,09 UAH/USD, совершив на излете торгов ничего уже не решающий подскок.
Большинство сделок на межбанке 22 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0804 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,05% с 28,0672 UAH/USD до 28,0804 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 22 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 22 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, как стало известно во второй половины 19 октября, бизнес (игроки межбанка) не стали сосредотачивать нацвалюту, готовясь к покупкам СКВ на торгах понедельника. Так что, 22-го на межбанке был дефицит покупателей.
Во-вторых, к понедельнику на рынке снова образовалось изобилие доллара, которое не смог понизить регулятор «анонимной2 скупкой СКВ.
В-третьих, в течение двух предыдущих сессий средневзвешенный курс доллара вырос с уровня 27,9169 к отметке 28,1820 UAH/USD, прибавив 26,51 коп. или 0,95%. Пришло время фиксации прибыли.
В-четвертых, откат безналичного «американца» на межбанке был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.
Интересно отметить, что долларовое изобилие на рынке Украины сопровождалось расширением гривневой ликвидности, на которое указали выросшие с уровня 53 459,5 млн. грн. к отметке 58 589,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Ликвидность в гривне к утру 22-го выросла, но эта нацвалюта по регламенту межбанка, не могла в этот день попасть на валютный рынок.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 октября понизились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, как мы указали выше, на рынке наблюдался дефицит покупателей СКВ.
Во-вторых, заметная часть гривневого инструмента была связана размещениями бизнеса на три ночи выходных.
В-третьих, участие регулятора в торгах 22-го было более скромным, чем в пятницу – он выкупил $20,0 млн. против продажи $30,0 млн. 19-го.
В-четвертых, в дебюте новой недели рынок редко радует игроков высокой ликвидностью («синдром понедельника»).