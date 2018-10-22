Додано: Пон 22 жов, 2018 15:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 14,54 коп., на торгах понедельника укрепился на 10,16 коп., оказавшись на уровне 28,0804 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «заметные» 10,14 коп., составил 28,0833 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 октября с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.04 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно упала до 28,07/28,10 UAH/USD на фоне изрядной ликвидности доллара на рынке. Эти низы оперативно были выкуплены, «подбросив» курс доллара около 10.26 до 28,11/28,13, однако новая волна продаж снова уронила цены СКВ до 28,07/28,09 UAH/USD к 10.35 Киева.



Уже в дебюте торгов стало очевидно нежелание игроков приобретать доллар, который спас от более значительной просадки цен регулятор, появившийся довольно рано на рынке и выкупивший «излишки» валюты с платформы Matching, пополнив резервы на $20,0 млн. Собственно, подобное поведение межбанка можно было предвидеть в пятницу, когда участники торгов предпочли разместить гривневые активны на три ночи выходных, не сосредотачивая нацвалюту для приобретения СКВ в понедельник. Так что, единственным сколь-нибудь заметным покупателем доллара на межбанке 22-го был регулятор.



Меж тем к 11.20 доллар обосновался на уровне 28,07/28,08 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж и не покидая эту цифру до 13.20 Киева. На указанное время спред котировок СКВ немного растянулся: 28,065/28,085 UAH/USD.



Новая полоса стабильности затянулась на опустевшем межбанке ,по сути, до самого завершения торгов, который нынче проходило в спокойном ключе и низкой курсовой динамике.



Сессия валютного межбанка в понедельник завершилась в районе отметки 28,07/28,09 UAH/USD, совершив на излете торгов ничего уже не решающий подскок.



Большинство сделок на межбанке 22 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0804 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,05% с 28,0672 UAH/USD до 28,0804 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как стало известно во второй половины 19 октября, бизнес (игроки межбанка) не стали сосредотачивать нацвалюту, готовясь к покупкам СКВ на торгах понедельника. Так что, 22-го на межбанке был дефицит покупателей.



Во-вторых, к понедельнику на рынке снова образовалось изобилие доллара, которое не смог понизить регулятор «анонимной2 скупкой СКВ.



В-третьих, в течение двух предыдущих сессий средневзвешенный курс доллара вырос с уровня 27,9169 к отметке 28,1820 UAH/USD, прибавив 26,51 коп. или 0,95%. Пришло время фиксации прибыли.



В-четвертых, откат безналичного «американца» на межбанке был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.



Интересно отметить, что долларовое изобилие на рынке Украины сопровождалось расширением гривневой ликвидности, на которое указали выросшие с уровня 53 459,5 млн. грн. к отметке 58 589,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Ликвидность в гривне к утру 22-го выросла, но эта нацвалюта по регламенту межбанка, не могла в этот день попасть на валютный рынок.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 октября понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке наблюдался дефицит покупателей СКВ.



Во-вторых, заметная часть гривневого инструмента была связана размещениями бизнеса на три ночи выходных.



В-третьих, участие регулятора в торгах 22-го было более скромным, чем в пятницу – он выкупил $20,0 млн. против продажи $30,0 млн. 19-го.



В-четвертых, в дебюте новой недели рынок редко радует игроков высокой ликвидностью («синдром понедельника»).

