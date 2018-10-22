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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:10
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 58 589,5 млн. грн. к отметке 55 484,9млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.08 Киева заметно выросли, обосновавшись на уровне 28,12/28,14 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».
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Додано: Вів 23 жов, 2018 09:43
Около 10.41 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до до 28,14/28,16 UAH/USD. «Спред неширокий, обстановка на межбанке деловитая», - заметил наш консультант.
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дядя Caша
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- Подякував: 4309 раз.
- Подякували: 7831 раз.
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