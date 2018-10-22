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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:10
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 58 589,5 млн. грн. к отметке 55 484,9млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.08 Киева заметно выросли, обосновавшись на уровне 28,12/28,14 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».
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Додано: Вів 23 жов, 2018 09:43
Около 10.41 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до до 28,14/28,16 UAH/USD. «Спред неширокий, обстановка на межбанке деловитая», - заметил наш консультант.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 09:58
По состоянию на 10.56 на межбанке появились продавцы валюты, действия которых остановили рост на цифре 28,14/28,16 UAH/USD, одновременно выровняв рынок в баланс.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 10:24
К 11.14 котировки безналичного доллара все еще пребывали на отметке 28,14/28,16 UAH/USD в сопровождения равновесия покупок и продаж «американца». Покупки игроков на очередной порции компенсации НДС Казначейством компенсировались ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, характерного для вторника.
Ситуативная стабилизация курса «зеленого» безнала сопровождалась аналогичными настроениями на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Следует отметить, что эта «заморозка» цен «ночной» гривни не совпадала с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:04
По состоянию на полдень благодаря ставшим более активным покупкам безналичного «американца» на межбанке цена его стала более «узкой» за счет копеечного привеса бидов: 28,15/28,16 UAH/USD.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:31
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
повысился на 6,54 коп., составив 28,1487 UAH/USD.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 12:17
Около 12.37 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,15/28,16 UAH/USD.
К 13.16 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,15/28,16 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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