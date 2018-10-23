Додано: Вів 23 жов, 2018 15:01

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 10,16 коп., на торгах вторника понизился на 6,90 коп., оказавшись на уровне 28,1494 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,54 коп., составил 28,1487 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 октября с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,10 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.07 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно выросла до 28,12/28,14 UAH/USD на фоне доминирования спроса на СКВ. Это настроение сохранилось до 10.40, подняв цену доллара на это время к цифре 28,14/28,16 UAH/USD «американец» не покидал до полудня, удерживаясь на этой отметке появившимися продажами доллара, которые к тому же, сбалансировали спрос и предложение.



С 12.00 активность покупателей оказалась немного выше, что приподняло более значимые биды СКВ на копейку: 28,15/28,16 UAH/USD. До 13.45 доллар не покидал этот курс, вернувшись в указанное время к 28,14/28,16 UAH/USD.



Новая полоса стабильности затянулась на опустевшем межбанке ,по сути, до самого завершения торгов, которые с 10.40 проходили в деловитой атмосфере, в основном сопровождаясь балансом спрос/предложение и курсовой стабильностью.



Сессия валютного межбанка во вторник завершилась в районе отметки 28,145/28,170 UAH/USD, совершив на излете торгов ничего уже не решающий подскок.



Большинство сделок на межбанке 23 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1494 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,29% с 28,0672 UAH/USD до 28,1494 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство, начав с предыдущей недели, компенсирует НДС незначительными порциями, насыщая рынок гривневой ликвидностью. Получив компенсацию, экспортеры прекращают «необязательные» продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы.



Во-вторых, мы не исключаем, что часть выросшей гривневой ликвидности попала на межбанк, где конвертировалась в более «твердую» валюту.



В-третьих, убедившись в установлении «бычьего» тренда, экспортеры не торопились с обязательными продажами 50% внешнеторговой выручки, выходя на рынок лишь по достижении долларом локальных максимумов. Это также стимулировало рост курса СКВ.



В-четвертых, «бычий» тренд «американца» на межбанке был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.



В-пятых, накануне средневзвешенный курс доллара потерял 10,16 коп., обретя привлекательный для возобновления покупок СКВ вид.



Случившийся отток средств с коррсчетов НБУ подтвердили вышеприведенные «аргументы» восходящего тренда безналичного доллара. Остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора понизились с уровня 58 589,4 млн. грн. к отметке 55 484,9 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке наблюдался довольно агрессивный спрос на доллар.



Во-вторых, сохранившееся на рынке долларовое изобилие в комплекте с выросшим ко вторнику объемом притока экспортной выручки из-за рубежа, обеспечивали удовлетворения спроса игроков на СКВ. Разумеется, после заметного ее подорожания.



В-третьих, значительная часть времени торгов валютного межбанка в секторе доллара проходила в условиях равновесия покупок и продаж, подтверждая п2, что также увеличивает ликвидность сделок.



В четвертых тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок редко радует игроков высокой ликвидностью) по известным причинам снята с повестки дня.