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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:10
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 58 589,5 млн. грн. к отметке 55 484,9млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.08 Киева заметно выросли, обосновавшись на уровне 28,12/28,14 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».
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Додано: Вів 23 жов, 2018 09:43
Около 10.41 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до до 28,14/28,16 UAH/USD. «Спред неширокий, обстановка на межбанке деловитая», - заметил наш консультант.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 09:58
По состоянию на 10.56 на межбанке появились продавцы валюты, действия которых остановили рост на цифре 28,14/28,16 UAH/USD, одновременно выровняв рынок в баланс.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 10:24
К 11.14 котировки безналичного доллара все еще пребывали на отметке 28,14/28,16 UAH/USD в сопровождения равновесия покупок и продаж «американца». Покупки игроков на очередной порции компенсации НДС Казначейством компенсировались ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, характерного для вторника.
Ситуативная стабилизация курса «зеленого» безнала сопровождалась аналогичными настроениями на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Следует отметить, что эта «заморозка» цен «ночной» гривни не совпадала с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:04
По состоянию на полдень благодаря ставшим более активным покупкам безналичного «американца» на межбанке цена его стала более «узкой» за счет копеечного привеса бидов: 28,15/28,16 UAH/USD.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:31
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
повысился на 6,54 коп., составив 28,1487 UAH/USD.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 12:17
Около 12.37 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,15/28,16 UAH/USD.
К 13.16 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,15/28,16 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 15:01
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 10,16 коп., на торгах вторника понизился на 6,90 коп., оказавшись на уровне 28,1494 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,54 коп., составил 28,1487 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 октября с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,10 UAH/USD виртуально, без сделок.
По состоянию на 10.07 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно выросла до 28,12/28,14 UAH/USD на фоне доминирования спроса на СКВ. Это настроение сохранилось до 10.40, подняв цену доллара на это время к цифре 28,14/28,16 UAH/USD «американец» не покидал до полудня, удерживаясь на этой отметке появившимися продажами доллара, которые к тому же, сбалансировали спрос и предложение.
С 12.00 активность покупателей оказалась немного выше, что приподняло более значимые биды СКВ на копейку: 28,15/28,16 UAH/USD. До 13.45 доллар не покидал этот курс, вернувшись в указанное время к 28,14/28,16 UAH/USD.
Новая полоса стабильности затянулась на опустевшем межбанке ,по сути, до самого завершения торгов, которые с 10.40 проходили в деловитой атмосфере, в основном сопровождаясь балансом спрос/предложение и курсовой стабильностью.
Сессия валютного межбанка во вторник завершилась в районе отметки 28,145/28,170 UAH/USD, совершив на излете торгов ничего уже не решающий подскок.
Большинство сделок на межбанке 23 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1494 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,29% с 28,0672 UAH/USD до 28,1494 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 23 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 23 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, Казначейство, начав с предыдущей недели, компенсирует НДС незначительными порциями, насыщая рынок гривневой ликвидностью. Получив компенсацию, экспортеры прекращают «необязательные» продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы.
Во-вторых, мы не исключаем, что часть выросшей гривневой ликвидности попала на межбанк, где конвертировалась в более «твердую» валюту.
В-третьих, убедившись в установлении «бычьего» тренда, экспортеры не торопились с обязательными продажами 50% внешнеторговой выручки, выходя на рынок лишь по достижении долларом локальных максимумов. Это также стимулировало рост курса СКВ.
В-четвертых, «бычий» тренд «американца» на межбанке был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.
В-пятых, накануне средневзвешенный курс доллара потерял 10,16 коп., обретя привлекательный для возобновления покупок СКВ вид.
Случившийся отток средств с коррсчетов НБУ подтвердили вышеприведенные «аргументы» восходящего тренда безналичного доллара. Остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора понизились с уровня 58 589,4 млн. грн. к отметке 55 484,9 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 октября повысились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, как мы указали выше, на рынке наблюдался довольно агрессивный спрос на доллар.
Во-вторых, сохранившееся на рынке долларовое изобилие в комплекте с выросшим ко вторнику объемом притока экспортной выручки из-за рубежа, обеспечивали удовлетворения спроса игроков на СКВ. Разумеется, после заметного ее подорожания.
В-третьих, значительная часть времени торгов валютного межбанка в секторе доллара проходила в условиях равновесия покупок и продаж, подтверждая п2, что также увеличивает ликвидность сделок.
В четвертых тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок редко радует игроков высокой ликвидностью) по известным причинам снята с повестки дня.
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дядя Caша
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:10
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева заметно выросли, растянув спред и обосновавшись на уровне 28,15/28,20 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации установившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 484,9 млн. грн. к отметке 54 167,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагаю, что Казначейство сохранило незначительные порции компенсации НДС, чтоб не допустить скачка курса доллара на межбанке .
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:28
Около 10.26 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до 28,16/28,20 UAH/USD.
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