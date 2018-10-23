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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:50
По состоянию на 10.48 на межбанке цена доллара успела вырасти до цифры 28,19/28,22 UAH/USD, ведомая агрессивными покупками «американца» на фоне «саботажа» придерживавших валюту экспортеров.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:24
К 11.14 котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 28,21/28,22 UAH/USD, сузив спред, в сопровождения преобладания покупок СКВ. Потенциальные продавцы доллара продолжают воздерживаться от выхода на рынок.
Достижение курсом доллара на межбанке дополуденного максимума сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта динамика цен «ночной» гривни согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:55
Как и предполагалось, касание безналичным долларом дополуденного максимума открыло шлюз продажам СКВ, которые затормозили рост «американца» на отметке 28,21/28,22 UAH/USD и выровняли рынок в баланс спроса и предложениz. Эти цены оставались действующими до 11.53 Киева.
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:23
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
повысился на 6,07 коп., составив 28,2094 UAH/USD.
По состоянию на 12.20 благодаря продажам экспортеров, выровнявшим рынок, цена безналичного «американца» на межбанке не покинула отметку 28,21/28,22 UAH/USD.
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