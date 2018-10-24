Додано: Сер 24 жов, 2018 15:07

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший во вторник относительно доллара 6,90 коп., на торгах среды понизился на 6,37 коп., оказавшись на уровне 28,2131 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 24-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,07 коп., составил 28,2094 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 октября с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.05 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно выросла до 28,15/28,20 UAH/USD на фоне жесткого доминирования спроса на СКВ. Это настроение сохранилось спустя 19 минут, подняв цену доллара на это время к цифре 28,16/28,20 UAH/USD.



К 10.45 дефицит предложения СКВ со стороны экспортеров пролонгировал «бычий» тренд «американца», оказавшегося в указанный час на цифре 28,19/28,22, а через 28 минут доллар обосновался на уровне 28,21/28,22 UAH/USD. С этого часа придерживавшие доселе валюту экспортеры инициировали продажи, которые с одной стороны остановили рост цен «американца», с другой, сбалансировали рынок.

Установившееся равновесие покупок и продаж удерживало эти цены доллара на межбанке до 13.20 Киева.



С указанного часа продавцы СКВ начали постепенно покидать рынок, склоняя чашу весов в направлении спроса. Последний, полагаю, в значительной степени поддерживался ожиданиями пролонгации «бычьего» тренда безналичной пары доллар-гривня на «дежурном» появлении незначительных «порций» компенсации Казначейства, дающих повод для роста на фоне расширения гривневой ликвидности.



После 13.20 поэтапное, как правило, по полкопейки в час, повышение цен безналичного доллара было продолжено на фоне пустеющего межбанка.

Этот «ползучий» рост затянулся до самого финиша торгов, подняв курс доллара к 28,24/28,28 UAH/USD в сопровождении нулевой по сути ликвидности.



Сессия валютного межбанка в среду завершилась в районе этой отметки(28,25/28,29 UAH/USD ).



Большинство сделок на межбанке 24 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2131 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,52% с 28,0672 UAH/USD до 28,2131 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 24 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.13 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 октября, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство, начав с предыдущей недели, компенсирует НДС незначительными порциями, насыщая рынок гривневой ликвидностью. Получив компенсацию, экспортеры прекращают «необязательные» продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы. Во вторник Казначейство добавило гривневой ликвидности на 223,7 млн. грн.



Во-вторых, установившийся «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала в комплекте с мероприятиями Казначейства дал возможность экспортерам отказаться от «необязательных» продаж СКВ ради гривни для текущих расходов, а также «придерживать» обязательную часть выручки до локальных максимумов курса доллара и лишь затем начинать ее продажи.



В-третьих, «зеленых быков» межбанка поддержали такие же настроения на наличном рынке.



В-четвертых, как и накануне, регулятор не стал вмешиваться в ход торгов межбанка.



Оперативная «утилизация» гривневых «вливаний» Казначейства подтверждалась снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 484,9 млн. грн. к отметке 54 167,4 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке наблюдался довольно агрессивный спрос на доллар, «бычий» тренд которого грозит затянуться надолго.



Во-вторых, к среде наступает пик притока экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. Как и накануне, после заметного ее подорожания.



В-третьих, значительная часть времени торгов валютного межбанка в секторе доллара проходила в условиях равновесия покупок и продаж, подтверждая п2, что также увеличивает ликвидность сделок.