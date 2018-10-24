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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:50
По состоянию на 10.48 на межбанке цена доллара успела вырасти до цифры 28,19/28,22 UAH/USD, ведомая агрессивными покупками «американца» на фоне «саботажа» придерживавших валюту экспортеров.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:24
К 11.14 котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 28,21/28,22 UAH/USD, сузив спред, в сопровождения преобладания покупок СКВ. Потенциальные продавцы доллара продолжают воздерживаться от выхода на рынок.
Достижение курсом доллара на межбанке дополуденного максимума сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта динамика цен «ночной» гривни согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:55
Как и предполагалось, касание безналичным долларом дополуденного максимума открыло шлюз продажам СКВ, которые затормозили рост «американца» на отметке 28,21/28,22 UAH/USD и выровняли рынок в баланс спроса и предложениz. Эти цены оставались действующими до 11.53 Киева.
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:23
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
повысился на 6,07 коп., составив 28,2094 UAH/USD.
По состоянию на 12.20 благодаря продажам экспортеров, выровнявшим рынок, цена безналичного «американца» на межбанке не покинула отметку 28,21/28,22 UAH/USD.
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:11
Около 12.45 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,21/28,22 UAH/USD.
К 13.10 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,21/28,22 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:07
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший во вторник относительно доллара 6,90 коп., на торгах среды понизился на 6,37 коп., оказавшись на уровне 28,2131 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 24-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,07 коп., составил 28,2094 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 октября с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.
По состоянию на 10.05 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно выросла до 28,15/28,20 UAH/USD на фоне жесткого доминирования спроса на СКВ. Это настроение сохранилось спустя 19 минут, подняв цену доллара на это время к цифре 28,16/28,20 UAH/USD.
К 10.45 дефицит предложения СКВ со стороны экспортеров пролонгировал «бычий» тренд «американца», оказавшегося в указанный час на цифре 28,19/28,22, а через 28 минут доллар обосновался на уровне 28,21/28,22 UAH/USD. С этого часа придерживавшие доселе валюту экспортеры инициировали продажи, которые с одной стороны остановили рост цен «американца», с другой, сбалансировали рынок.
Установившееся равновесие покупок и продаж удерживало эти цены доллара на межбанке до 13.20 Киева.
С указанного часа продавцы СКВ начали постепенно покидать рынок, склоняя чашу весов в направлении спроса. Последний, полагаю, в значительной степени поддерживался ожиданиями пролонгации «бычьего» тренда безналичной пары доллар-гривня на «дежурном» появлении незначительных «порций» компенсации Казначейства, дающих повод для роста на фоне расширения гривневой ликвидности.
После 13.20 поэтапное, как правило, по полкопейки в час, повышение цен безналичного доллара было продолжено на фоне пустеющего межбанка.
Этот «ползучий» рост затянулся до самого финиша торгов, подняв курс доллара к 28,24/28,28 UAH/USD в сопровождении нулевой по сути ликвидности.
Сессия валютного межбанка в среду завершилась в районе этой отметки(28,25/28,29 UAH/USD ).
Большинство сделок на межбанке 24 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2131 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,52% с 28,0672 UAH/USD до 28,2131 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 24 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.13 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 24 октября, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, Казначейство, начав с предыдущей недели, компенсирует НДС незначительными порциями, насыщая рынок гривневой ликвидностью. Получив компенсацию, экспортеры прекращают «необязательные» продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы. Во вторник Казначейство добавило гривневой ликвидности на 223,7 млн. грн.
Во-вторых, установившийся «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала в комплекте с мероприятиями Казначейства дал возможность экспортерам отказаться от «необязательных» продаж СКВ ради гривни для текущих расходов, а также «придерживать» обязательную часть выручки до локальных максимумов курса доллара и лишь затем начинать ее продажи.
В-третьих, «зеленых быков» межбанка поддержали такие же настроения на наличном рынке.
В-четвертых, как и накануне, регулятор не стал вмешиваться в ход торгов межбанка.
Оперативная «утилизация» гривневых «вливаний» Казначейства подтверждалась снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 484,9 млн. грн. к отметке 54 167,4 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 октября повысились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, как мы указали выше, на рынке наблюдался довольно агрессивный спрос на доллар, «бычий» тренд которого грозит затянуться надолго.
Во-вторых, к среде наступает пик притока экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. Как и накануне, после заметного ее подорожания.
В-третьих, значительная часть времени торгов валютного межбанка в секторе доллара проходила в условиях равновесия покупок и продаж, подтверждая п2, что также увеличивает ликвидность сделок.
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:00
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 09.57 Киева «несмело» выросли, обосновавшись на уровне 28,26/28,30 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось расширение гривневого ресурса.
Об этом дали понять повысившиеся с уровня 54 167,4 млн. грн. к отметке 57 639,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагаю, что Казначейство сохранило незначительные порции компенсации НДС, чтоб не допустить скачка курса доллара на межбанке .
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:38
Около 10.30 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до 28,32/28,34 UAH/USD. «На рынке доллар покупают все: и «варяги» и резиденты…пора бы появиться регулятору», - заметил наш консультант.
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:55
По состоянию на 10.52 на межбанке цена доллара успела вырасти до цифры 28,34/28,36 UAH/USD, ведомая покупками «американца» на фоне «саботажа» придерживавших валюту экспортеров. Все как и на предыдущих торгах.
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:19
«Идя навстречу пожеланиями трудящихся валютного рынка», регулятор не пожалел резервов, реализовав в дебюте сессии до $20,0 млн. с платформы Matching по 28,32 UAH/USD, немного погасив дефицит предложения СКВ.
К 11.14 котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 28,33/28,34 UAH/USD, сузив спред, в сопровождения преобладания покупок СКВ. Потенциальные продавцы доллара продолжают воздерживаться от выхода на рынок.
Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке , слегка замедлившееся вмешательством НБУ, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не согласуется с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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