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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 420421422423
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:49

Как и предполагалось, касание безналичным долларом дополуденного максимума открыло шлюз продажам СКВ, которые затормозили рост «американца» на отметке 28,33/28,34 UAH/USD и выровняли рынок в баланс спроса и предложения. Эти цены оставались действующими до 11.48 Киева.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:22

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
повысился на 12,41 коп., составив 28,3335 UAH/USD.

По состоянию на 12.20 благодаря продажам экспортеров, выровнявшим рынок, цена безналичного «американца» на межбанке не покинула отметку 28,33/28,34 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:01

Около 12.35 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,33/28,34 UAH/USD.

К 13.01 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,33/28,34 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
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