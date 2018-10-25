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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 420421422423
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:49

Как и предполагалось, касание безналичным долларом дополуденного максимума открыло шлюз продажам СКВ, которые затормозили рост «американца» на отметке 28,33/28,34 UAH/USD и выровняли рынок в баланс спроса и предложения. Эти цены оставались действующими до 11.48 Киева.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:22

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
повысился на 12,41 коп., составив 28,3335 UAH/USD.

По состоянию на 12.20 благодаря продажам экспортеров, выровнявшим рынок, цена безналичного «американца» на межбанке не покинула отметку 28,33/28,34 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:01

Около 12.35 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,33/28,34 UAH/USD.

К 13.01 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,33/28,34 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:03

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 6,37 коп., на торгах четверга упал на 12,33 коп., оказавшись на уровне 28,3356 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 25-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 12,41 коп., составил 28,3335 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 октября с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 09.56 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке несмело выросла до 28,26/28,30 на фоне первых покупок СКВ, который к 10.30 обрели агрессивность, подняв курс «американца» до 28,32/28,34 UAH/USD. Спустя 22 минуты доллар вырос 28,34/28,36 UAH/USD.

Рост активности покупателей, сопровождаемый динамичным подорожанием доллара, встревожил регулятор, вскоре появившийся на межбанке с долларовой интервенцией с платформы Matching, не пожалев для этого проекта $20,0 млн. по цене 28,32 UAH/USD.
Интервенция с одной стороны сбила темп «зеленого» ралли, вернув курс «американца» около 11.15 на отметку 28,33/28,34 UAH/USD, с другой, убедившись, что в обозримые часы продолжения роста СКВ не будет, на рынок вышли экспортеры со своими продажами доллара. Это сбалансировало спрос и предложение доллара, обеспечив курсовую стабильность пары доллар-гривня на межбанке до 14.00.
С этого часа активность продавцов валюты пошла на убыль, оставив рынок «на попечении» покупателей. Последние своими низколотовыми покупками дали старт порционному повышению котировок доллара, которое, напомним, стало характерным в последние сессии межбанка в предфинишную часть рынка.

Поэтапный рост долларовых цен после обеда поднял котировки СКВ к
28,35/28,37 UAH/USD в сопровождении очень низкой ликвидности сделок на опустевшем рынке.

Сессия валютного межбанка в четверг завершилась в районе этой отметки.

Большинство сделок на межбанке 25 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,3356 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,96% с 28,0672 UAH/USD до 28,3356 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 25 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 25 октября, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, Казначейство, начав с предыдущей недели, продолжает компенсацию НДС небольшими порциями, насыщая рынок гривневой ликвидностью. Получив в четверг компенсацию объемом 1,4 млрд. грн., экспортеры прекратили «необязательные» продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы.

Во-вторых, на торгах четверга активизировались валютные спекулянты, придерживая СКВ до касания курсом «американца» локального максимума и лишь после этого появляясь на рынке с продажами «обязательной» части экспортной выручки.

В-третьих, ожидания сохранения «бычьего» тренда доллара на межбанке заставляли игроков не торопиться с продажами СКВ 25 октября. Основанием для этого стала незавершенность Казначейством компенсации НДС.

В-четвертых, рост курса доллара на межбанке сопровождался расширением гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 54 167,4 млн. грн. к отметке 57 639,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

В-пятых, 25-го НБУ, вопреки ожиданиям, не повысил свою учетную ставку, не ужесточив монетарную политику, что также способствовало росту курса доллара.

В-шестых, «зеленых быков» межбанка поддержали такие же настроения на наличном рынке.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 октября повысились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, на рынке наблюдался довольно агрессивный спрос на доллар, «бычий» тренд которого грозит затянуться.

Во-вторых, к четвергу наступает пик притока экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. Как и накануне, после заметного ее подорожания.

В-третьих, значительная часть времени торгов валютного межбанка в секторе доллара проходила в условиях равновесия покупок и продаж, что также увеличивает ликвидность сделок.

В-четвертых, в сессии 25-го принял участие НБУ, продав в общей сложности $30,0 млн. дефицитного доллара.

дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:55

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,35/28,37 UAH/USD виртуально, без сделок.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:07

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,31/28,33 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 57 639,8 млн. грн. к отметке 55 759,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке .
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:37

Около 10.35 котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, опустились до 28,25/28,27 UAH/USD. «На рынке доллар пока больше продают», - заметил наш консультант.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:58

По состоянию на 10.56 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,24/28,26 UAH/USD, замедлив откат и давая понять о вероятном появлении покупателей.
дядя Caша
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