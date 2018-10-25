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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:49
Как и предполагалось, касание безналичным долларом дополуденного максимума открыло шлюз продажам СКВ, которые затормозили рост «американца» на отметке 28,33/28,34 UAH/USD и выровняли рынок в баланс спроса и предложения. Эти цены оставались действующими до 11.48 Киева.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:22
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
повысился на 12,41 коп., составив 28,3335 UAH/USD.
По состоянию на 12.20 благодаря продажам экспортеров, выровнявшим рынок, цена безналичного «американца» на межбанке не покинула отметку 28,33/28,34 UAH/USD.
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:01
Около 12.35 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,33/28,34 UAH/USD.
К 13.01 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,33/28,34 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:03
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 6,37 коп., на торгах четверга упал на 12,33 коп., оказавшись на уровне 28,3356 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 25-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 12,41 коп., составил 28,3335 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 октября с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.
По состоянию на 09.56 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке несмело выросла до 28,26/28,30 на фоне первых покупок СКВ, который к 10.30 обрели агрессивность, подняв курс «американца» до 28,32/28,34 UAH/USD. Спустя 22 минуты доллар вырос 28,34/28,36 UAH/USD.
Рост активности покупателей, сопровождаемый динамичным подорожанием доллара, встревожил регулятор, вскоре появившийся на межбанке с долларовой интервенцией с платформы Matching, не пожалев для этого проекта $20,0 млн. по цене 28,32 UAH/USD.
Интервенция с одной стороны сбила темп «зеленого» ралли, вернув курс «американца» около 11.15 на отметку 28,33/28,34 UAH/USD, с другой, убедившись, что в обозримые часы продолжения роста СКВ не будет, на рынок вышли экспортеры со своими продажами доллара. Это сбалансировало спрос и предложение доллара, обеспечив курсовую стабильность пары доллар-гривня на межбанке до 14.00.
С этого часа активность продавцов валюты пошла на убыль, оставив рынок «на попечении» покупателей. Последние своими низколотовыми покупками дали старт порционному повышению котировок доллара, которое, напомним, стало характерным в последние сессии межбанка в предфинишную часть рынка.
Поэтапный рост долларовых цен после обеда поднял котировки СКВ к
28,35/28,37 UAH/USD в сопровождении очень низкой ликвидности сделок на опустевшем рынке.
Сессия валютного межбанка в четверг завершилась в районе этой отметки.
Большинство сделок на межбанке 25 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,3356 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,96% с 28,0672 UAH/USD до 28,3356 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 25 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 25 октября, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, Казначейство, начав с предыдущей недели, продолжает компенсацию НДС небольшими порциями, насыщая рынок гривневой ликвидностью. Получив в четверг компенсацию объемом 1,4 млрд. грн., экспортеры прекратили «необязательные» продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы.
Во-вторых, на торгах четверга активизировались валютные спекулянты, придерживая СКВ до касания курсом «американца» локального максимума и лишь после этого появляясь на рынке с продажами «обязательной» части экспортной выручки.
В-третьих, ожидания сохранения «бычьего» тренда доллара на межбанке заставляли игроков не торопиться с продажами СКВ 25 октября. Основанием для этого стала незавершенность Казначейством компенсации НДС.
В-четвертых, рост курса доллара на межбанке сопровождался расширением гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 54 167,4 млн. грн. к отметке 57 639,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
В-пятых, 25-го НБУ, вопреки ожиданиям, не повысил свою учетную ставку, не ужесточив монетарную политику, что также способствовало росту курса доллара.
В-шестых, «зеленых быков» межбанка поддержали такие же настроения на наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 октября повысились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынке наблюдался довольно агрессивный спрос на доллар, «бычий» тренд которого грозит затянуться.
Во-вторых, к четвергу наступает пик притока экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. Как и накануне, после заметного ее подорожания.
В-третьих, значительная часть времени торгов валютного межбанка в секторе доллара проходила в условиях равновесия покупок и продаж, что также увеличивает ликвидность сделок.
В-четвертых, в сессии 25-го принял участие НБУ, продав в общей сложности $30,0 млн. дефицитного доллара.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:55
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницустартовали с уровней предыдущего закрытия 28,35/28,37 UAH/USD виртуально, без сделок.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:07
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,31/28,33 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 57 639,8 млн. грн. к отметке 55 759,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке .
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:37
Около 10.35 котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, опустились до 28,25/28,27 UAH/USD. «На рынке доллар пока больше продают», - заметил наш консультант.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:58
По состоянию на 10.56 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,24/28,26 UAH/USD, замедлив откат и давая понять о вероятном появлении покупателей.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:20
К 11.15 Киева котировки безналичного доллара замерли на отметке 28,24/28,26 UAH/USD. Вызванный нехваткой гривни на межбанке откат «американца» остановился появившимися покупками упавшей в цене СКВ.
Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спровоцированная заметным снижением «порции» компенсации НДС Казначейством, вызвавшим локальный дефицит нацвалюты, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:23
К полудню на фоне ставших более активными покупок СКВ, котировки доллара на межбанке приподнялись к отметке 28,26/28,28 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 12.21 Киева.
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 5,32 коп., составив 28,2803 UAH/USD.
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