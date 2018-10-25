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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 421422423424
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:32

По состоянию на 12.40 пара доллар-гривня была сбалансирована, закрепив цену безналичного «американца» на межбанке на цифре 28,26/28,28 UAH/USD.

К 13.31 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,26/28,28 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
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