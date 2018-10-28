Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:02

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 12,33 коп., на торгах пятницы укрепился на 6,96 коп., оказавшись на уровне 28,2660 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,32 коп., составил 28,2803 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 октября с уровней предыдущего закрытия 28,35/28,37 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.07 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке слегка понизилась до 28,31/28,33 на фоне первых продаж СКВ, которые к 10.35 обрели агрессивность, уронив курс «американца» до 28,25/28,27 UAH/USD. Спустя 20 минут доллар консолидировался на цифре 28,24/28,26 UAH/USD, снизив темп отката.



Непосредственные участники торгов сообщили нехватку гривневого инструмента, которая была на руку «зеленым медведям» валютного межбанка .



Меж тем, с 11.15 на межбанке появились покупатели СКВ, привлеченные упавшей ценой доллара. Их действия с одной стороны выровняли рынок в баланс спроса и предложения, с другой, остановили коррекцию долларовых цен на уровне 28,24/28,26 UAH/USD.



Ценовая стабильность затянулась до 12.20 Киева, когда ставшие более агрессивными покупки доллара, приподняли его курс к 28,26/28,28 UAH/USD. Как сообщили участники сессии, в это время на рынок вышли со своим спросом те игроки, которые традиционно по пятницам страхуют свои активы, входя в более надежный, чем гривня, доллар, пребывание в котором гарантирует спокойный отдых в субботу-воскресенье.

Эти покупатели покинули межбанк около 14.00, оставив на нем продавцов и вызвав ставшие в последние сессии привычными пошаговые или «порционные» изменения цен. В отличие от предыдущей сессии, в пятницу с 14.00 доллар снижался, теряя каждый час по копейке в обеих позициях на фоне упавшей торговой активности валютного межбанка .



В подобном ключе коррекция долларовых цен затянулась до самого финиша сессии.



Торги валютного межбанка в пятницу завершилась в районе отметки 28,20/28,23 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 26 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2660 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,71% с 28,0672 UAH/USD до 28,2660 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.08 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, судя по отзывам непосредственных участников торгов, жаловавшись на нехватку гривни, Казначейство снова урезало компенсацию НДС до минимума или вовсе взяло тайм-аут. Это предположение подтверждается заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 639,8 млн. грн. к отметке 55 759,3 млн. грн.



Во-вторых, увлекшись покупками СКВ на межбанке 25 октября, игроки явно «перегнули палку», накупив лишнего, от которого в сопровождении нехватки гривни, начали избавляться в пятницу.



В-третьих, в течение 23-25 октября средневзвешенный курс доллара вырос с уровня 28,0804 к отметке 28,3356 UAH/USD, прибавив 0,91% и дав недвусмысленный сигнал о фиксации прибыли.



В-четвертых, откат курса доллара на межбанке поддержали «зеленые медведи» наличного рынка.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 октября понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке в пятницу сложилась ситуация, не способствовавшая росту ликвидности: долларовое изобилие вследствие чрезмерных покупок накануне на фоне нехватки гривни. Приобретать СКВ, кроме регулятора, было некому и не за что, что и снижало торговую активность.



Во-вторых, накануне регулятор дважды принимал участие в торгах, продав до $30,0 млн. с платформы Matching, нынче Нацбанк на рынке собирал такую сумму «по центу».



В-третьих, в пятницу торговая активность заметно снижается, что сказывается на ликвидности.



