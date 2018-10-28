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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 422423424425 Додано: Пон 29 жов, 2018 15:54 Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 6,96 коп., на торгах понедельника укрепился на 6,35 коп., оказавшись на уровне 28,2025 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 29-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,63 коп., составил 28,2040 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 29 октября с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке повысилась до 28,22/28,26 UAH/USD на фоне первых низколотовых покупок СКВ, которые предприняли игроки, чтобы оперативно поднять курс и подороже продать накопленную в расчете на понедельничное подорожание доллара валюту. Логика этой двухходовки базировалась на пятничном возмещении НДС Казначейством в изрядном объеме (5,6 млрд. грн.). Однако, спекулянты просчитались, накачав рынок долларовой ликвидностью. Разместив свои депозитные сертификаты 26-го на общую сумму 19,659 млрд. грн., из которых «длинные» двухнедельные бумаги составили 11,260 млрд. грн., Нацбанк обрек рынок на гривневую диету. Уже в дебюте сессии 29-го сложилась ситуация, когда на межбанке было что продавать, но не было за что приобретать СКВ.

Гривневый голод и перенасыщенность рынка валютой дали старт коррекции курса доллара, около 10.30 оказавшегося на цифре 28,20/28,22, а спустя 25 минут на уровне 28,19/28,21 UAH/USD.



С 11.14 до 14.00 Киева безналичная пара доллар-гривня не покидала район 28,19/28,20 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж низколиквидного по-понедельничному рынка.



С 14.00 в сопровождении затухания торговой активности безналичный доллар на межбанке расширил спред до 28,185/28,215, сохранив тренд до 15.20 Киева, когда «американец» обосновался на цифре 28,18/28,21 UAH/USD.



Доллар не покидал район этой отметки до самого завершения понедельничной сессии валютного межбанка ,финишировав на цифре 28,18/28,21 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 29 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2025 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,48% с 28,0672 UAH/USD до 28,2025 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 29 октября гривня overnight котировалась банками по 16,25/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,25/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к понедельнику на рынке наблюдалось изобилие СКВ, который спекулянты в расчете на спрос, хотели продать по повышенной цене. При этом случилось заметное снижение гривневой ликвидности, вызванное масштабным размещением депосертификатов НБУ в пятницу. Дефицит гривни отмечали непосредственные участники торгов, а также подтверждался упавшими с уровня 55 759,3 млн. грн. к отметке 51 943,6 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Во-вторых, «зеленых медведей» межбанка поддержали такие же, хотя и более «сдержанные» настроения на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 октября заметно понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке в понедельник сложилась ситуация, не способствовавшая росту ликвидности: долларовое изобилие вследствие покупок накануне на фоне нехватки гривни. Приобретать СКВ было некому и не за что, что и снижало торговую активность.



Во-вторых, небезосновательно рассчитывая на подорожание безналичного доллара в ближайшее время, держатели СКВ не очень торопились расставаться с ней в понедельник.



В-третьих, дебют новой недели очень редко радует игроков валютного межбанка , ликвидностью («синдром понедельника».



В-четвертых, если в пятницу регулятор буквально по центу выкупал «лишнюю» СКВ с платформы Matching, пополнив резервы на $30,0 млн., нынче его на рынке не видели. Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68122 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4327 раз. Подякували: 7857 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 422423424425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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