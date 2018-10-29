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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:54

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 6,96 коп., на торгах понедельника укрепился на 6,35 коп., оказавшись на уровне 28,2025 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 29-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,63 коп., составил 28,2040 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 29 октября с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке повысилась до 28,22/28,26 UAH/USD на фоне первых низколотовых покупок СКВ, которые предприняли игроки, чтобы оперативно поднять курс и подороже продать накопленную в расчете на понедельничное подорожание доллара валюту. Логика этой двухходовки базировалась на пятничном возмещении НДС Казначейством в изрядном объеме (5,6 млрд. грн.). Однако, спекулянты просчитались, накачав рынок долларовой ликвидностью. Разместив свои депозитные сертификаты 26-го на общую сумму 19,659 млрд. грн., из которых «длинные» двухнедельные бумаги составили 11,260 млрд. грн., Нацбанк обрек рынок на гривневую диету. Уже в дебюте сессии 29-го сложилась ситуация, когда на межбанке было что продавать, но не было за что приобретать СКВ.
Гривневый голод и перенасыщенность рынка валютой дали старт коррекции курса доллара, около 10.30 оказавшегося на цифре 28,20/28,22, а спустя 25 минут на уровне 28,19/28,21 UAH/USD.

С 11.14 до 14.00 Киева безналичная пара доллар-гривня не покидала район 28,19/28,20 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж низколиквидного по-понедельничному рынка.

С 14.00 в сопровождении затухания торговой активности безналичный доллар на межбанке расширил спред до 28,185/28,215, сохранив тренд до 15.20 Киева, когда «американец» обосновался на цифре 28,18/28,21 UAH/USD.

Доллар не покидал район этой отметки до самого завершения понедельничной сессии валютного межбанка ,финишировав на цифре 28,18/28,21 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке 29 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2025 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,48% с 28,0672 UAH/USD до 28,2025 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 29 октября гривня overnight котировалась банками по 16,25/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,25/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 29 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, к понедельнику на рынке наблюдалось изобилие СКВ, которую спекулянты в расчете на спрос, хотели продать по повышенной цене. При этом случилось заметное снижение гривневой ликвидности, вызванное масштабным размещением депосертификатов НБУ в пятницу. Дефицит гривни отмечали непосредственные участники торгов, а также подтверждался упавшими с уровня 55 759,3 млн. грн. к отметке 51 943,6 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Во-вторых, «зеленых медведей» межбанка поддержали такие же, хотя и более «сдержанные» настроения на наличном рынке.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 октября заметно понизились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, на рынке в понедельник сложилась ситуация, не способствовавшая росту ликвидности: долларовое изобилие вследствие покупок накануне на фоне нехватки гривни. Приобретать СКВ было некому и не за что, что и снижало торговую активность.

Во-вторых, небезосновательно рассчитывая на подорожание безналичного доллара в ближайшее время, держатели СКВ не очень торопились расставаться с ней в понедельник.

В-третьих, дебют новой недели очень редко радует игроков валютного межбанка , ликвидностью («синдром понедельника»).

В-четвертых, если в пятницу регулятор буквально по центу выкупал «лишнюю» СКВ с платформы Matching, пополнив резервы на $30,0 млн., нынче его на рынке было почти не заметно с «уловом» $5,0 млн.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:01

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,175/28,200 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневого ресурса.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 51 943,6 млн. грн. к отметке 50 937,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова отложило компенсацию НДС,
чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке , или даже взяло тайм-аут.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.00 Киева, вероятно, из-за сжатия гривневой ликвидности, понизились, оказавшись на уровне 28,14/28,18 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:15

Около 10.13 доллар «передумал» снижаться, вернувшись на уровни открытия: 28,17/28,19 UAH/USD. «На рынке появились ранние покупатели доллара, подняв его цену», - заметил наш консультант, добавив о нехватке гривни.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:45


По состоянию на 10.42 на межбанке цена доллара сузила спред на фоне установившегося равновесия покупок и продаж: 28,175/28,185 UAH/USD. Как и предполагал наш консультант, рынок безналичного доллара склоняется к боковому тренду.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:25

К 11.15 безналичный доллар сдрейфовал на межбанке немного ниже - 28,165/28,175 UAH/USD на фоне появившихся на рынке системных игроков.
На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось.

Очевидный крен рынка безналичного доллара на межбанке в направлении бокового тренда, сопровождаясь сбалансированной торговлей, происходил на фоне признаков стабилизации на рынке гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,25/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:13

К полудню активность продавцов СКВ на межбанке заметно выросла, перекосив рынок безналичного доллара в этом направлении и уронив его цену до 28,14/28,16 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:40

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 2,62 коп., составив 28,1778 UAH/USD.

По состоянию на 12.370 пара доллар-гривня была сбалансирована, закрепив цену безналичного «американца» на межбанке на цифре 28,14/28,16 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:54

К 12.53 котировки безналичного доллара на межбанке понизились к отметке 28,13/28,15 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
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