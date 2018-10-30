Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 6,96 коп., на торгах понедельника укрепился на 6,35 коп., оказавшись на уровне 28,2025 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 29-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,63 коп., составил 28,2040 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 29 октября с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.
По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке повысилась до 28,22/28,26 UAH/USD на фоне первых низколотовых покупок СКВ, которые предприняли игроки, чтобы оперативно поднять курс и подороже продать накопленную в расчете на понедельничное подорожание доллара валюту. Логика этой двухходовки базировалась на пятничном возмещении НДС Казначейством в изрядном объеме (5,6 млрд. грн.). Однако, спекулянты просчитались, накачав рынок долларовой ликвидностью. Разместив свои депозитные сертификаты 26-го на общую сумму 19,659 млрд. грн., из которых «длинные» двухнедельные бумаги составили 11,260 млрд. грн., Нацбанк обрек рынок на гривневую диету. Уже в дебюте сессии 29-го сложилась ситуация, когда на межбанке было что продавать, но не было за что приобретать СКВ. Гривневый голод и перенасыщенность рынка валютой дали старт коррекции курса доллара, около 10.30 оказавшегося на цифре 28,20/28,22, а спустя 25 минут на уровне 28,19/28,21 UAH/USD.
С 11.14 до 14.00 Киева безналичная пара доллар-гривня не покидала район 28,19/28,20 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж низколиквидного по-понедельничному рынка.
С 14.00 в сопровождении затухания торговой активности безналичный доллар на межбанке расширил спред до 28,185/28,215, сохранив тренд до 15.20 Киева, когда «американец» обосновался на цифре 28,18/28,21 UAH/USD.
Доллар не покидал район этой отметки до самого завершения понедельничной сессии валютного межбанка ,финишировав на цифре 28,18/28,21 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке 29 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2025 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,48% с 28,0672 UAH/USD до 28,2025 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 29 октября гривня overnight котировалась банками по 16,25/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,25/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 29 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, к понедельнику на рынке наблюдалось изобилие СКВ, которую спекулянты в расчете на спрос, хотели продать по повышенной цене. При этом случилось заметное снижение гривневой ликвидности, вызванное масштабным размещением депосертификатов НБУ в пятницу. Дефицит гривни отмечали непосредственные участники торгов, а также подтверждался упавшими с уровня 55 759,3 млн. грн. к отметке 51 943,6 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Во-вторых, «зеленых медведей» межбанка поддержали такие же, хотя и более «сдержанные» настроения на наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 октября заметно понизились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынке в понедельник сложилась ситуация, не способствовавшая росту ликвидности: долларовое изобилие вследствие покупок накануне на фоне нехватки гривни. Приобретать СКВ было некому и не за что, что и снижало торговую активность.
Во-вторых, небезосновательно рассчитывая на подорожание безналичного доллара в ближайшее время, держатели СКВ не очень торопились расставаться с ней в понедельник.
В-третьих, дебют новой недели очень редко радует игроков валютного межбанка , ликвидностью («синдром понедельника»).
В-четвертых, если в пятницу регулятор буквально по центу выкупал «лишнюю» СКВ с платформы Matching, пополнив резервы на $30,0 млн., нынче его на рынке было почти не заметно с «уловом» $5,0 млн.
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,175/28,200 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневого ресурса.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 51 943,6 млн. грн. к отметке 50 937,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова отложило компенсацию НДС, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке , или даже взяло тайм-аут.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.00 Киева, вероятно, из-за сжатия гривневой ликвидности, понизились, оказавшись на уровне 28,14/28,18 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».
Около 10.13 доллар «передумал» снижаться, вернувшись на уровни открытия: 28,17/28,19 UAH/USD. «На рынке появились ранние покупатели доллара, подняв его цену», - заметил наш консультант, добавив о нехватке гривни.
По состоянию на 10.42 на межбанке цена доллара сузила спред на фоне установившегося равновесия покупок и продаж: 28,175/28,185 UAH/USD. Как и предполагал наш консультант, рынок безналичного доллара склоняется к боковому тренду.
К 11.15 безналичный доллар сдрейфовал на межбанке немного ниже - 28,165/28,175 UAH/USD на фоне появившихся на рынке системных игроков. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось.
Очевидный крен рынка безналичного доллара на межбанке в направлении бокового тренда, сопровождаясь сбалансированной торговлей, происходил на фоне признаков стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,25/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 6,35 коп., на торгах вторника приподнялся на 3,81 коп., оказавшись на уровне 28,1644 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,62 коп., составил 28,1778 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 30 октября с уровней предыдущего закрытия 28,175/28,180 UAH/USD виртуально, без сделок.
По состоянию на 09.55 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке понизилась до 28,14/28,18 UAH/USD на фоне первых низколотовых продаж СКВ, которые, судя по всему, предприняли игроки, чтобы попытаться раскачать рынок. Это предположение было подтверждено сменой настроения и ростом цен «американца», оказавшегося около 10.12 Киева на отметке 28,17/28,19 UAH/USD. Спустя полчаса доллар инициировал нисходящий тренд, начав с «узкого» курса 28,175/28,185 UAH/USD.
Драйвера сохранившегося на межбанке «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара прежние: перенасыщенность рынка валютой, которую спекулянты готовились продать по выросшим из-за очередной компенсации НДС ценам, и дефицит гривневого инструмента по причине отложенной Казначейством компенсации.
Иначе говоря, снова на межбанке было что продавать, но не было за что приобретать СКВ.
По состоянию на 11.15, «американец» понизился до 28,165/28,175, сопровождаясь равновесием спроса и предложения, а полдень встретил на цифре 28,14/28,16 UAH/USD. Стабильность на межбанке затянулась до 12.55, когда курс доллара оказался на локальном минимуме (28,13/28,15 UAH/USD).
Эти уровни цен оставались действующими до 14.10 Киева, когда эти низы были выкуплены, вернув доллар на 28,14/28,16 UAH/USD. Очередная полоса стабильности затянулась до 15.35 на опустевшем рынке.
Доллар не покидал район этой отметки до самого завершения вторничной сессии валютного межбанка , совершив на излете сессии уже ничего не значащий подскок: 28,15/28,17 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке 30 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1644 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,35% с 28,0672 UAH/USD до 28,1644 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 30 октября гривня overnight котировалась банками по 16,25/18,25% годовых (с 12.07 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 30 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, Казначейство не оправдало ожиданий спекулянтов, перенеся компенсацию НДС на более поздние сроки и сохранив на рынке дефицит гривни. Последнее подтверждается снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 51 943,6 млн. грн. к отметке 50 937,6 млн. грн. Это снижало покупательский потенциал, несмотря на две сессии коррекции средневзвешенного курса СКВ.
Во-вторых, ко вторнику растет объем притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. При этом, напомним, рынок уже перенасыщен валютой.
В-третьих, как известно, на финише месяца растет интенсивность покупок валюты импортерами. На сей раз эта «традиция» не состоялась. Полагаю, импортеры запаслись валютой раньше, во время очередного падения курса доллара.
В-четвертых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара был поддержан такими же настроениями на наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 октября приподнялись, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынке во вторник заметно понизилась курсовая динамика, свидетельствовавшая об очевидном стремлении пары доллар-гривня к стабильности. Если в понедельник доллар упал на 6,35 коп., нынче его потери составили 3,81 коп.
Во-вторых, заметно вырос приток экспортной выручки, который требовалось обязательно продать.
В-третьих, разочаровавшись в Казначействе, некоторые экспортеры продавали «необязательную» часть внешнеторговой выручки ради гривни.
В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели очень редко радует игроков валютного межбанка ликвидностью) снята с повестки дня.
В-пятых, если накануне регулятор буквально по центу собирал на рынке лишние доллары, выкупив в общей сложности $5,0 млн., нынче его резервы с межбанка пополнились на $20,0 млн.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,15/28,17 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления расширения гривневого ресурса.
Об этом дали понять повысившиеся с уровня 50 937,6 млн. грн. к отметке 51 117,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова возобновило компенсацию НДС, «наливая» рынку маленькими порциями. Чтобы не допустить чрезмерного скачка курса доллара на межбанке .