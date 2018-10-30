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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:08
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева понизились, игнорируя признаки расширения гривневой ликвидности, оказавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:45
Около 10.40 на межбанке доллар, продолжая снижаться, упал к 28,085/28,095 UAH/USD. Не исключено, что на рынок «американца» утром в среду «давит» состоявшееся накануне размещение регулятором своих депозитных сертификатов на 9,906 млрд. грн., из которых двухнедельные бумаги составили 5,253 млрд. грн.
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:58
По состоянию на 10.56 на межбанке цена доллара расширила спред на фоне установившегося равновесия покупок и продаж: 28,08/28,10 UAH/USD. «Остановились и задумались», - констатировал наш консультант.
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:13
К 11.13 локальные низы котировок доллара на межбанке начали понемногу выкупать, приподняв цену СКВ до 28,09/28,10 UAH/USD.
Коррекция курса безналичного доллара, приостановленная покупками СКВ по демпинговым ценам на межбанке , сопровождаясь сбалансированной торговлей, происходила на фоне признаков «сжатия» рынка гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 16,25/18,25% к отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что этот рост цен «ночной» гривни не гармонирует с повышением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:38
Судя по всему, откат безналичного «американца» был остановлен при участии регулятора, появившегося на межбанке и выкупившего с платформы Matching до $10,0 млн. по курсу 28,11 UAH/USD. Думается, благодаря «вмешательству» НБУ котировки доллара около 11.37 приподнялись к 28,11/28,13 UAH/USD.
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:55
Незадолго до полудня, около 11.52 котировки доллара на межбанке сохранили восходящий тренд и поднялись к 28,14/28,16 UAH/USD. «Народ, углядев как регулятор «пылесосит» валюту, возбудился, присоединившись к процессу», - обрисовал ситуацию наш гуру.
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:26
К 12.24 котировки доллара на межбанке замерли на цифре 28,14/28,16 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж «американца».
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 6,94 коп., составив 28,1084 UAH/USD.
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:09
К 13.05 котировки безналичного доллара на межбанке понизили более значимые биды к отметке 28,13/28,16 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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