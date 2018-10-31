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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:59
К 10.54 стараниями появившихся на рынке нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов, котировки доллара на спросе «варягов» выросли к 28,185/28,205 UAH/USD. Из-за того, что дивидендная гривня в достаточном количестве была лишь у нерезидентов, приобретали СКВ лишь представители зарубежного бизнеса.
Впрочем, к ним чуть погодя подключились остальные.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:23
По состоянию на 11.17 на межбанке цена доллара приостановила динамику замерев на цифре 28,17/28,19 UAH/USD. Рынок сбалансировался появлением продаж СКВ игроками, испытывавшими потребность в гривне.
Утреннее «зеленое» ралли на межбанке , спровоцированное покупками «варягов» и остановленное на нехватке гривни, сопровождалось сбалансированной торговлей, происходило на фоне признаков «сжатия» рынка гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся в среду отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:04
К полудню на межбанке была реализована привычная тактика нерезидентов-«варягов», позаимствованная у своих воинственных предков-викингов: налететь на прибрежное село спозаранку, быстро его пограбить и удрать на плавсредствах. Таки у нас на валютном рынке, уже к полудню покупатели оставили межбанка, сформировав преобладание тамошних продавцов, которые уронили цены СКВ до 28,13/28,15 UAH/USD.
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