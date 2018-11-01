Додано: Чет 01 лис, 2018 16:03

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 4,56 коп., на торгах четверга понизился на 3,91 коп., оказавшись на уровне 28,1579 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 01-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,94 коп., составил 28,1778 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,135/28,165 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.15 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке ограничилась расширением спреда до 28,13/28,18 UAH/USD, намекая, тем не менее, на рост. «Намек» реализовался около 10.50 заметным подорожанием СКВ до 28,185/28,205 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых, как и ожидалось, стартовал очередной сезон репатриации дивидендов.

Вскоре к «варягам» подключились наши игроки, у которых сохранилась толика гривни. Однако, нерезиденты покинули межбанк, оставив его на попечении местных игроков и сформировав своим уходом преобладание продаж СКВ.



Логика раннего подорожания доллара на межбанке была простой: нерезиденты, получив «на руки» дивидендную гривню, решили ее конвертировать в доллар, воспользовавшись тем, что в течение предыдущих сессий с 26 октября средневзвешенный курс доллар понизился с уровня 28,3356 к отметке 28,1188 UAH/USD.

Приподняв 01-го утром действующие цены СКВ, «варяги» обеспечили «комфортные» условия продаж доллара нашими игроками, который вследствие очередной паузы в компенсации НДС Казначейством, ощущали нехватку гривни. О том, что гривни было мало, дали понять упавшие с уровня 51 117,9 млн. грн. к отметке 48 772,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



В дальнейшем отсутствие на рынке серьезных покупателей доллара на фоне дефицита нацвалюты предопределило судьбу доллара, который поэтапно терял в цене, оказавшись в полдень на цифре 28,13/28,15, а спустя час ушел на обед при уровнях 28,12/28,13 UAH/USD.



После обеда на опустевшем межбанке нисходящий тренд привел безналичную пару доллар гривня к отметке 28,11/28,14 UAH/USD, в районе которой, собственно, и закончилась первая сессия ноября.



Очередная полоса стабильности затянулась до самого завершения торгов валютного межбанка , совершив на излете сессии уже ничего не решающее падение цен: 28,100/28,125 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 01 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1579 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,32% с 28,0672 UAH/USD до 28,1579 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 01 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 01 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на то, что Казначейство снова не оправдало ожиданий рынка, перенеся компенсацию НДС на более поздние сроки и сохранив на рынке дефицит гривни, у нерезидентов появился дивидендная гривня, на которую они в дебюте сессии приобрели валюту для репатриации ее на родину, обеспечив рост курса СКВ.



Во-вторых, «почин» «варягов» был поддержан нашими игроками, у которых нашлась толика нацвалюты для приобретения упавшего за несколько предыдущих сессий в цене «американца».



В-третьих, превентивно, еще во второй половине среды, ростом курса доллара «зеленых быков» межбанка поддержал наличный рынок.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 ноября немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал «бычьим», что, как известно, снижает ликвидность.



Во-вторых, несмотря на «усилия» нерезидентов, дефицит нацвалюты ограничил покупки упавшего за несколько предыдущих сессий в цене «американца».



В-третьих, если накануне в торгах в торгах валютного межбанка принимал участие регулятор, выкупая с рынка «лишние» доллары и добавляя туда гривневой ликвидности, нынче на межбанке НБУ, выкупившего $10,0 млн. с платформы Matching, почти не видели.