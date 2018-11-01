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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:59
К 10.54 стараниями появившихся на рынке нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов, котировки доллара на спросе «варягов» выросли к 28,185/28,205 UAH/USD. Из-за того, что дивидендная гривня в достаточном количестве была лишь у нерезидентов, приобретали СКВ лишь представители зарубежного бизнеса.
Впрочем, к ним чуть погодя подключились остальные.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:23
По состоянию на 11.17 на межбанке цена доллара приостановила динамику замерев на цифре 28,17/28,19 UAH/USD. Рынок сбалансировался появлением продаж СКВ игроками, испытывавшими потребность в гривне.
Утреннее «зеленое» ралли на межбанке , спровоцированное покупками «варягов» и остановленное на нехватке гривни, сопровождалось сбалансированной торговлей, происходило на фоне признаков «сжатия» рынка гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся в среду отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:04
К полудню на межбанке была реализована привычная тактика нерезидентов-«варягов», позаимствованная у своих воинственных предков-викингов: налететь на прибрежное село спозаранку, быстро его пограбить и удрать на плавсредствах. Таки у нас на валютном рынке, уже к полудню покупатели оставили межбанк, сформировав преобладание тамошних продавцов, которые уронили цены СКВ до 28,13/28,15 UAH/USD.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:01
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 6,94 коп., составив 28,1778 UAH/USD, вернувшись на отметку от 30 октября.
К 12.58 котировки безналичного доллара на межбанке понизили обе позиции к отметке 28,12/28,13 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:03
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 4,56 коп., на торгах четверга понизился на 3,91 коп., оказавшись на уровне 28,1579 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 01-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,94 коп., составил 28,1778 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,135/28,165 UAH/USD виртуально, без сделок.
По состоянию на 10.15 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке ограничилась расширением спреда до 28,13/28,18 UAH/USD, намекая, тем не менее, на рост. «Намек» реализовался около 10.50 заметным подорожанием СКВ до 28,185/28,205 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых, как и ожидалось, стартовал очередной сезон репатриации дивидендов.
Вскоре к «варягам» подключились наши игроки, у которых сохранилась толика гривни. Однако, нерезиденты покинули межбанк, оставив его на попечении местных игроков и сформировав своим уходом преобладание продаж СКВ.
Логика раннего подорожания доллара на межбанке была простой: нерезиденты, получив «на руки» дивидендную гривню, решили ее конвертировать в доллар, воспользовавшись тем, что в течение предыдущих сессий с 26 октября средневзвешенный курс доллар понизился с уровня 28,3356 к отметке 28,1188 UAH/USD.
Приподняв 01-го утром действующие цены СКВ, «варяги» обеспечили «комфортные» условия продаж доллара нашими игроками, который вследствие очередной паузы в компенсации НДС Казначейством, ощущали нехватку гривни. О том, что гривни было мало, дали понять упавшие с уровня 51 117,9 млн. грн. к отметке 48 772,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ.
В дальнейшем отсутствие на рынке серьезных покупателей доллара на фоне дефицита нацвалюты предопределило судьбу доллара, который поэтапно терял в цене, оказавшись в полдень на цифре 28,13/28,15, а спустя час ушел на обед при уровнях 28,12/28,13 UAH/USD.
После обеда на опустевшем межбанке нисходящий тренд привел безналичную пару доллар гривня к отметке 28,11/28,14 UAH/USD, в районе которой, собственно, и закончилась первая сессия ноября.
Очередная полоса стабильности затянулась до самого завершения торгов валютного межбанка , совершив на излете сессии уже ничего не решающее падение цен: 28,100/28,125 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке 01 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1579 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,32% с 28,0672 UAH/USD до 28,1579 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 01 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 01 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, несмотря на то, что Казначейство снова не оправдало ожиданий рынка, перенеся компенсацию НДС на более поздние сроки и сохранив на рынке дефицит гривни, у нерезидентов появился дивидендная гривня, на которую они в дебюте сессии приобрели валюту для репатриации ее на родину, обеспечив рост курса СКВ.
Во-вторых, «почин» «варягов» был поддержан нашими игроками, у которых нашлась толика нацвалюты для приобретения упавшего за несколько предыдущих сессий в цене «американца».
В-третьих, превентивно, еще во второй половине среды, ростом курса доллара «зеленых быков» межбанка поддержал наличный рынок.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 ноября немного понизились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, рынок доллара стал «бычьим», что, как известно, снижает ликвидность.
Во-вторых, несмотря на «усилия» нерезидентов, дефицит нацвалюты ограничил покупки упавшего за несколько предыдущих сессий в цене «американца».
В-третьих, если накануне в торгах в торгах валютного межбанка принимал участие регулятор, выкупая с рынка «лишние» доллары и добавляя туда гривневой ликвидности, нынче на межбанке НБУ, выкупившего $10,0 млн. с платформы Matching, почти не видели.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:09
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,100/28,125 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.05 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно прибавил в цене, оказавшись на уровне 28,16/28,19 UAH/USD.
Полагаю, для этого были причины. Например, эта.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления расширения гривневого ресурса, поясняющего утренний рост цен безналичного «американца» на межбанке .
Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 772,0 млн. грн. к отметке 49 582,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство возобновило компенсировать НДС небольшими порциями.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:38
К 10.34 стараниями появившихся на межбанковском рынке продавцов СКВ, котировки доллара сузили спред до 28,16/28,18 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия сделок.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:01
Около 10.57 Киева активность продавцов СКВ на межбанке выросла, заставив курс доллара упасть к 28,12/28,15 UAH/USD, давая шанс регулятору снова пополнить свои «закрома».
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:10
По состоянию на 11.07 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,11/28,14 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:31
На 11.24 на торгах безналичным долларом установилась зыбкая стабильность, новые покупки остановили откат американца» на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.
Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождалась
признаков стабильности рынка гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Мы не исключаем, что появившуюся на коррсчетах толику «свежей» гривни бизнес предполагает расходовать на альтернативные валюте проекты.
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