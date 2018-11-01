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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:16
К полудню рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» по состоянию на 12.12 все еще пребывали на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 3,89 коп., составив 28,1389 UAH/USD.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:50
Около 12.46 на валютном межбанке в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков «прятаться» перед выходными в «старый надежный» доллар, покупки которого приподняли цену «американца» на межбанке к 28,12/28,15 UAH/USD.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:06
По состоянию на 13.03 покупатели СКВ «под давлением» «пятничного синдрома» покинули рынок, оставив его «на растерзание» продавцов. Это вызвало в секторе доллара на межбанке рецидив коррекции, уронивший обе позиции «американца» к отметке 28,090/28,115 UAH/USD.
На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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