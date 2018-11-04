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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:16
К полудню рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» по состоянию на 12.12 все еще пребывали на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 3,89 коп., составив 28,1389 UAH/USD.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:50
Около 12.46 на валютном межбанке в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков «прятаться» перед выходными в «старый надежный» доллар, покупки которого приподняли цену «американца» на межбанке к 28,12/28,15 UAH/USD.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:06
По состоянию на 13.03 покупатели СКВ «под давлением» «пятничного синдрома» покинули рынок, оставив его «на растерзание» продавцов. Это вызвало в секторе доллара на межбанке рецидив коррекции, уронивший обе позиции «американца» к отметке 28,090/28,115 UAH/USD.
На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:00
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в четверг относительно доллара 3,91 коп., на торгах пятницы повысился на 2,51 коп., оказавшись на уровне 28,1328 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 02-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,89 коп., составил 28,1389 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 02 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,100/28,125 UAH/USD виртуально, без сделок.
Появившиеся спозаранку на межбанке нерезиденты, у которых 02-го продолжался стартовавший накануне сезон репатриации дивидендов своими покупками подняли цену СКВ до 28,16/28,19 UAH/USD по состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу. Этот рост не остался без внимания украинских игроков, лишенных дивидендной гривни и начавших продажи СКВ ради дефицитной нацвалюты на текущие нужды. Появление продаж дало старт нисходящему тренду пары доллар-гривня, начав с отметки 28,16/28,18 около 10.28 Киева, а спустя полчаса «американец» на межбанке уже обвалился к 28,12/28,15 UAH/USD.
Как известно, процесс покупки СКВ нерезидентами очень скоротечен, и уже к 11.05 они покинули рынок, оставив его на «попечение» скопившихся там продавцов доллара. Это понизило курс последнего на указанный час к 28,11/28,14 UAH/USD.
На этой цифре коррекция безналичного доллара на межбанке остановилась, доллар замер на цифре 28,11/28,14 UAH/USD, удерживаемый там появившимися покупками игроков, которые в преддверии выходных стараются обезопасить свои активы, войдя в «старый надежный» доллар. Покупки выровняли спрос и предложение СКВ и к 12.45 даже приподняли курс до 28,12/28,15 UAH/USD. Однако, вскоре и эти покупатели оставили межбанк, «технически» перекосив рынок в направлении предложения и уронив цену доллара до 28,090/28,115 UAH/USD к 13.00 Киева.
После 14.00 новые покупатели немного приподняли цену «американца» на пустеющем межбанке до 28,095/28,120 UAH/USD.
В дальнейшем отсутствие на рынке серьезных игроков «заморозило» цену доллара до самого завершения пятничных торгов.
Большинство сделок на межбанке 02 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1328 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,1328 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 02 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 02 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, несмотря на то, что Казначейство, похоже, возобновило компенсацию НДС мелкими порциями (об этом дали понять выросшие с уровня 48 772,0 млн. грн. к отметке 49 582,3 млн. грн.) гривни не хватало, заставляя бизнес продавать СКВ ради нацвалюты. Процесс катализировался ранним выходом на межбанк нерезидентов, своими покупками поднявшими цену СКВ.
Во-вторых, на рынке сохраняется перенасыщенность его долларом. Валюту накопили в расчете на спекуляции после компенсации НДС Казначейством. Этот проект был провален, оставив спекулянтов с долларом но без гривни.
В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал нисходящий тренд СКВ на наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.
Во-вторых, на межбанке 02 ноября наблюдался «ассортимент настроений»: с утра там доминировали покупатели СКВ, а с 11.05 – ее продавцы. Чуть позже продажи «разбавлялись» покупками игроков, страхующих свои активы на выходные дни.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:06
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.01 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 28,04/28,08 UAH/USD.
Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, несмотря на то, что проявились признаки расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять повысившиеся с уровня 49 582,3 млн. грн. к отметке 50 172,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство пролонгировало компенсацию НДС небольшими порциями.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:13
К 10.09 спред котировок доллара на межбанке сузился до 28,04/28,06 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения СКВ.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:45
Около 10.42 Киева в сопровождении привычной для понедельника сонной атмосферы котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,04/28,06 UAH/USD. Вялотекущие торги долларом идут в относительном равновесии покупок и продаж.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:53
По состоянию на 10.50 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,01/28,03 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ. Нерезиденты, судя по всему, завершили сезон репатриации дивидендов, а кроме них и хранящего на моменте «молчание» регулятора реальных покупателей СКВ на межбанке нет.
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