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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:16
К полудню рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» по состоянию на 12.12 все еще пребывали на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 3,89 коп., составив 28,1389 UAH/USD.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:50
Около 12.46 на валютном межбанке в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков «прятаться» перед выходными в «старый надежный» доллар, покупки которого приподняли цену «американца» на межбанке к 28,12/28,15 UAH/USD.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:06
По состоянию на 13.03 покупатели СКВ «под давлением» «пятничного синдрома» покинули рынок, оставив его «на растерзание» продавцов. Это вызвало в секторе доллара на межбанке рецидив коррекции, уронивший обе позиции «американца» к отметке 28,090/28,115 UAH/USD.
На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:00
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в четверг относительно доллара 3,91 коп., на торгах пятницы повысился на 2,51 коп., оказавшись на уровне 28,1328 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 02-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,89 коп., составил 28,1389 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 02 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,100/28,125 UAH/USD виртуально, без сделок.
Появившиеся спозаранку на межбанке нерезиденты, у которых 02-го продолжался стартовавший накануне сезон репатриации дивидендов своими покупками подняли цену СКВ до 28,16/28,19 UAH/USD по состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу. Этот рост не остался без внимания украинских игроков, лишенных дивидендной гривни и начавших продажи СКВ ради дефицитной нацвалюты на текущие нужды. Появление продаж дало старт нисходящему тренду пары доллар-гривня, начав с отметки 28,16/28,18 около 10.28 Киева, а спустя полчаса «американец» на межбанке уже обвалился к 28,12/28,15 UAH/USD.
Как известно, процесс покупки СКВ нерезидентами очень скоротечен, и уже к 11.05 они покинули рынок, оставив его на «попечение» скопившихся там продавцов доллара. Это понизило курс последнего на указанный час к 28,11/28,14 UAH/USD.
На этой цифре коррекция безналичного доллара на межбанке остановилась, доллар замер на цифре 28,11/28,14 UAH/USD, удерживаемый там появившимися покупками игроков, которые в преддверии выходных стараются обезопасить свои активы, войдя в «старый надежный» доллар. Покупки выровняли спрос и предложение СКВ и к 12.45 даже приподняли курс до 28,12/28,15 UAH/USD. Однако, вскоре и эти покупатели оставили межбанк, «технически» перекосив рынок в направлении предложения и уронив цену доллара до 28,090/28,115 UAH/USD к 13.00 Киева.
После 14.00 новые покупатели немного приподняли цену «американца» на пустеющем межбанке до 28,095/28,120 UAH/USD.
В дальнейшем отсутствие на рынке серьезных игроков «заморозило» цену доллара до самого завершения пятничных торгов.
Большинство сделок на межбанке 02 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1328 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,1328 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 02 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 02 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, несмотря на то, что Казначейство, похоже, возобновило компенсацию НДС мелкими порциями (об этом дали понять выросшие с уровня 48 772,0 млн. грн. к отметке 49 582,3 млн. грн.) гривни не хватало, заставляя бизнес продавать СКВ ради нацвалюты. Процесс катализировался ранним выходом на межбанк нерезидентов, своими покупками поднявшими цену СКВ.
Во-вторых, на рынке сохраняется перенасыщенность его долларом. Валюту накопили в расчете на спекуляции после компенсации НДС Казначейством. Этот проект был провален, оставив спекулянтов с долларом но без гривни.
В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал нисходящий тренд СКВ на наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.
Во-вторых, на межбанке 02 ноября наблюдался «ассортимент настроений»: с утра там доминировали покупатели СКВ, а с 11.05 – ее продавцы. Чуть позже продажи «разбавлялись» покупками игроков, страхующих свои активы на выходные дни.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:06
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.01 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 28,04/28,08 UAH/USD.
Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, несмотря на то, что проявились признаки расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять повысившиеся с уровня 49 582,3 млн. грн. к отметке 50 172,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство пролонгировало компенсацию НДС небольшими порциями.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:13
К 10.09 спред котировок доллара на межбанке сузился до 28,04/28,06 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения СКВ.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:45
Около 10.42 Киева в сопровождении привычной для понедельника сонной атмосферы котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,04/28,06 UAH/USD. Вялотекущие торги долларом идут в относительном равновесии покупок и продаж.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:53
По состоянию на 10.50 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,01/28,03 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ. Нерезиденты, судя по всему, завершили сезон репатриации дивидендов, а кроме них и хранящего на моменте «молчание» регулятора реальных покупателей СКВ на межбанке нет.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 11:16
На 11.12 на торгах безналичным долларом цена последнего упала к 27,99/28,01 UAH/USD. На рынке ненадолго появлялся регулятор, выкупая «зеленые» излишки по 28,01 UAH/USD, однако быстро свернул покупки с платформы Matching. Это возобновило «просадку» курса СКВ.
Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождалась
признаков стабильности рынка гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:04
До полудня котировки доллара на межбанке не покидали отметку 27,99/28,01 UAH/USD в сопровождении равновесной, хотя и по-понедельничному вялой торговли «американцем».
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