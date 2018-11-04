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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:18
К 12.16 рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» все еще пребывали на уровне 27,99/28,01 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 12,26 коп., составив 28,0163 UAH/USD.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:28
К 12.16 рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» все еще пребывали на уровне 27,99/28,01 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 12,26 коп., составив 28,0163 UAH/USD.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68314
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4342 раз.
- Подякували: 7869 раз.
-
- Профіль
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