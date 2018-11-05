Додано: Пон 05 лис, 2018 15:56

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в пятницу относительно доллара 2,51 коп., на торгах понедельника повысился на 11,75 коп., оказавшись на уровне 28,0153 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 12,26 коп., составил 28,0163 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 05 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.01 появившиеся на межбанке продажи СКВ уронили ее курс 28,04/28,08 UAH/USD. Спустя 6 минут «американец», уже выйдя в реальную сферу и сузив спред, котировался на цифре 28,04/28,06 UAH/USD.



Новая волна продаж понизила цену СКВ около 10.50 до уровня 28,01/28,03, вызвав появление на рынке НБУ, который с платформы Matching выкупил толику (до $10,0 млн.) долларовой ликвидности, «заморозив» курс доллара на цифре 27,99/28,01 UAH/USD, которую СКВ не покидала до 14.00 Киева, с одной стороны удерживаясь от дальнейшего снижения повторными появлениями на рынке регулятора с гривневыми интервенциями, пополнившего свои резервы на $20,0 млн., с другой, относительным равновесием покупок и продаж.



С 14.00 локальные низы «американца» попытались выкупить, приподняв действующие цены к 27,995/28,015 UAH/USD, однако вскоре безналичная пара доллар гривня вернулась к привычной на сегодня отметке 27,99/28,01 UAH/USD, не покидая ее до самого завершения понедельничной сессии, сопровождаясь равновесием покупок и продаж на фоне затухающей торговой активности.



В дальнейшем отсутствие на рынке серьезных игроков «заморозило» цену доллара до самого завершения торгов 05 ноября.



Большинство сделок на межбанке 05 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0153 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,18% с 28,0672 UAH/USD до 28,0153 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 октября, сохранив «медвежий» тренд, заметно потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на то, что Казначейство, похоже, возобновило компенсацию НДС мелкими порциями (об этом дали понять выросшие с уровня 49 582,3 млн. грн. к отметке 50 172,6 млн. грн.) гривни не хватало, заставляя бизнес продавать СКВ ради нацвалюты.



Во-вторых, к понедельник рынок снова оказался перенасыщен валютой. Доллар копили в ущерб гривневой ликвидности в расчете на пролонгацию сезона репатриации дивидендов нерезидентами, а также в ожидании намеченного на 07 ноября масштабного погашения Минфином гривневых ОВГЗ, в результате на рынок попадет до 5,0 млрд. грн. ликвидности, способных с одной стороны устранить текущий дефицит нацвалюты, с другой, возобновить репатриацию конвертированной с СКВ части этой гривневой ликвидности (не секрет, что значительная часть ОВГЗ принадлежит «варягам»). В контексте глобального исхода западных инвесторов из рынков стран emerging markets, ожидания «внеочередной» волны репатриации денег нерезидентами небеспочвенны.



В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал нисходящий тренд СКВ на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 ноября немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, игроки не любят чрезмерной курсовой динамики, воздерживаясь от операций в подобных условиях. В пятницу средневзвешенный курс доллара потерял 2,51 коп., нынче он обвалился на 11,75 коп.



Во-вторых, в понедельник на рынке был дефицит покупателей СКВ, и одних усилий регулятора с его покупками СКВ с платформы Matching было явно недостаточно.



В-третьих, отсутствовали массовые продажи СКВ игроками, рассчитывавшими на профит после 07 ноября.



В-четвертых, дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью («синдром понедельника»).