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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 427428429430 Додано: Вів 06 лис, 2018 16:01 Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 11,75 коп., на торгах вторника укрепился на 5,95 коп., оказавшись на уровне 27,9558 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,80 коп., составил 27,9583 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 06 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,00/28,02 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.16 нехватка покупателей на межбанке при сохранении достаточного уровня продаж СКВ уронили ее курс 27,970/27,995, а спустя 4 минуты «американец», уже находился на цифре 27,96/27,98 UAH/USD.



К 10.45, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня понизилась к 27,94/27,97 UAH/USD. По состоянию на 11.05 «американец» на межбанке остановил нисходящий тренд, консолидировавшись на уровне 27,94/27,95 UAH/USD. Дефицит покупателей попытался восполнить регулятор, «анонимно» выкупая с платформы Matching долларовую ликвидность. Неоднократные покупки СКВ, стартовавшие уже после просадки курса доллара ниже отметки 28,00 UAH/USD, пополнили резервы НБУ на $10,0 млн. еще в дебютной части сессии.

Выход регулятора на рынок дал понять воздерживавшимся от приобретения доллара игрокам в ожидании дальнейшего снижения цен, что ниже курс доллара «не пустят». Это дало старт рыночным покупкам СКВ, сбалансировавшим рынок и «заморозившим» курс «американца» на уровне 27,94/27,95 UAH/USD до 14.00 Киева.



После 14.00 в сопровождении спада торговой активности спред котировок доллара на межбанке расширился до 27,93/27,95 UAH/USD в сопровождении все еще сбалансированной торговли СКВ. С 15.20 покупатели покинули межбанк, вызвав возобновление коррекции доллара, понизившегося до 27,92/27,94 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до самого завершения вторничной сессии.



Большинство сделок на межбанке 06 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9558 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,40% с 28,0672 UAH/USD до 27,9558 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на признаки расширения гривневой ликвидности (об этом дали понять выросшие с уровня 50 172,6 млн. грн. к отметке 51 840,3 млн. грн.) гривни не хватало. В свою очередь изобилие СКВ, к которому во вторник добавлялся выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, 50%, которой подлежало обязательной продаже на фоне нехватки покупателей, снижало цену доллара.



Во-вторых, ко вторнику рынок оставался перенасыщенным валютой. Доллар копили в ущерб гривневой ликвидности в расчете на погашение гривневых ОВГЗ Минфином, назначенное на 07 ноября, и эта операция должна была увеличить гривневый ресурс на 5,0 млрд. грн., способных с одной стороны устранить текущий дефицит нацвалюты, с другой, возобновить репатриацию конвертированной с СКВ части этой гривни (значительная часть ОВГЗ принадлежит нерезидентам). В контексте глобальной тенденции исхода западных инвесторов из рынков стран emerging markets, ожидания «внеочередной» волны репатриации денег нерезидентами небеспочвенны.



В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал нисходящий тренд СКВ на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, темп отката курса безналичного доллара понизился. Если 05-го средневзвешенный курс доллара упал на 11,75 коп., нынче он потерял 5,95 коп., демонстрируя стремление к балансу.



Во-вторых, остановка регулятором снижения курса доллара гривневой интервенцией на отметке 27,94/27,95 UAH/USD стимулировала покупки СКВ игроками, убедившимися, что доллар ниже НБУ «не пустит».



В-третьих, ко вторнику вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой следовало обязательно продать на межбанке .



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью) была снята с повестки дня. Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68364 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4347 раз. Подякували: 7874 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 427428429430 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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