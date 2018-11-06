Додано: Вів 06 лис, 2018 16:01

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 11,75 коп., на торгах вторника укрепился на 5,95 коп., оказавшись на уровне 27,9558 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,80 коп., составил 27,9583 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 06 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,00/28,02 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.16 нехватка покупателей на межбанке при сохранении достаточного уровня продаж СКВ уронили ее курс 27,970/27,995, а спустя 4 минуты «американец», уже находился на цифре 27,96/27,98 UAH/USD.



К 10.45, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня понизилась к 27,94/27,97 UAH/USD. По состоянию на 11.05 «американец» на межбанке остановил нисходящий тренд, консолидировавшись на уровне 27,94/27,95 UAH/USD. Дефицит покупателей попытался восполнить регулятор, «анонимно» выкупая с платформы Matching долларовую ликвидность. Неоднократные покупки СКВ, стартовавшие уже после просадки курса доллара ниже отметки 28,00 UAH/USD, пополнили резервы НБУ на $10,0 млн. еще в дебютной части сессии.

Выход регулятора на рынок дал понять воздерживавшимся от приобретения доллара игрокам в ожидании дальнейшего снижения цен, что ниже курс доллара «не пустят». Это дало старт рыночным покупкам СКВ, сбалансировавшим рынок и «заморозившим» курс «американца» на уровне 27,94/27,95 UAH/USD до 14.00 Киева.



После 14.00 в сопровождении спада торговой активности спред котировок доллара на межбанке расширился до 27,93/27,95 UAH/USD в сопровождении все еще сбалансированной торговли СКВ. С 15.20 покупатели покинули межбанк, вызвав возобновление коррекции доллара, понизившегося до 27,92/27,94 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до самого завершения вторничной сессии.



Большинство сделок на межбанке 06 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9558 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,40% с 28,0672 UAH/USD до 27,9558 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на признаки расширения гривневой ликвидности (об этом дали понять выросшие с уровня 50 172,6 млн. грн. к отметке 51 840,3 млн. грн.) гривни не хватало. В свою очередь изобилие СКВ, к которому во вторник добавлялся выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, 50%, которой подлежало обязательной продаже на фоне нехватки покупателей, снижало цену доллара.



Во-вторых, ко вторнику рынок оставался перенасыщенным валютой. Доллар копили в ущерб гривневой ликвидности в расчете на погашение гривневых ОВГЗ Минфином, назначенное на 07 ноября, и эта операция должна была увеличить гривневый ресурс на 5,0 млрд. грн., способных с одной стороны устранить текущий дефицит нацвалюты, с другой, возобновить репатриацию конвертированной с СКВ части этой гривни (значительная часть ОВГЗ принадлежит нерезидентам). В контексте глобальной тенденции исхода западных инвесторов из рынков стран emerging markets, ожидания «внеочередной» волны репатриации денег нерезидентами небеспочвенны.



В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал нисходящий тренд СКВ на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, темп отката курса безналичного доллара понизился. Если 05-го средневзвешенный курс доллара упал на 11,75 коп., нынче он потерял 5,95 коп., демонстрируя стремление к балансу.



Во-вторых, остановка регулятором снижения курса доллара гривневой интервенцией на отметке 27,94/27,95 UAH/USD стимулировала покупки СКВ игроками, убедившимися, что доллар ниже НБУ «не пустит».



В-третьих, ко вторнику вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой следовало обязательно продать на межбанке .



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью) была снята с повестки дня.