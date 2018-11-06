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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 427428429430
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:01

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 11,75 коп., на торгах вторника укрепился на 5,95 коп., оказавшись на уровне 27,9558 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,80 коп., составил 27,9583 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 06 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,00/28,02 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.16 нехватка покупателей на межбанке при сохранении достаточного уровня продаж СКВ уронили ее курс 27,970/27,995, а спустя 4 минуты «американец», уже находился на цифре 27,96/27,98 UAH/USD.

К 10.45, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня понизилась к 27,94/27,97 UAH/USD. По состоянию на 11.05 «американец» на межбанке остановил нисходящий тренд, консолидировавшись на уровне 27,94/27,95 UAH/USD. Дефицит покупателей попытался восполнить регулятор, «анонимно» выкупая с платформы Matching долларовую ликвидность. Неоднократные покупки СКВ, стартовавшие уже после просадки курса доллара ниже отметки 28,00 UAH/USD, пополнили резервы НБУ на $10,0 млн. еще в дебютной части сессии.
Выход регулятора на рынок дал понять воздерживавшимся от приобретения доллара игрокам в ожидании дальнейшего снижения цен, что ниже курс доллара «не пустят». Это дало старт рыночным покупкам СКВ, сбалансировавшим рынок и «заморозившим» курс «американца» на уровне 27,94/27,95 UAH/USD до 14.00 Киева.

После 14.00 в сопровождении спада торговой активности спред котировок доллара на межбанке расширился до 27,93/27,95 UAH/USD в сопровождении все еще сбалансированной торговли СКВ. С 15.20 покупатели покинули межбанк, вызвав возобновление коррекции доллара, понизившегося до 27,92/27,94 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до самого завершения вторничной сессии.

Большинство сделок на межбанке 06 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9558 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,40% с 28,0672 UAH/USD до 27,9558 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 06 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 06 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, несмотря на признаки расширения гривневой ликвидности (об этом дали понять выросшие с уровня 50 172,6 млн. грн. к отметке 51 840,3 млн. грн.) гривни не хватало. В свою очередь изобилие СКВ, к которому во вторник добавлялся выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, 50%, которой подлежало обязательной продаже на фоне нехватки покупателей, снижало цену доллара.

Во-вторых, ко вторнику рынок оставался перенасыщенным валютой. Доллар копили в ущерб гривневой ликвидности в расчете на погашение гривневых ОВГЗ Минфином, назначенное на 07 ноября, и эта операция должна была увеличить гривневый ресурс на 5,0 млрд. грн., способных с одной стороны устранить текущий дефицит нацвалюты, с другой, возобновить репатриацию конвертированной с СКВ части этой гривни (значительная часть ОВГЗ принадлежит нерезидентам). В контексте глобальной тенденции исхода западных инвесторов из рынков стран emerging markets, ожидания «внеочередной» волны репатриации денег нерезидентами небеспочвенны.

В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал нисходящий тренд СКВ на наличном рынке.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.

Во-первых, темп отката курса безналичного доллара понизился. Если 05-го средневзвешенный курс доллара упал на 11,75 коп., нынче он потерял 5,95 коп., демонстрируя стремление к балансу.

Во-вторых, остановка регулятором снижения курса доллара гривневой интервенцией на отметке 27,94/27,95 UAH/USD стимулировала покупки СКВ игроками, убедившимися, что доллар ниже НБУ «не пустит».

В-третьих, ко вторнику вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой следовало обязательно продать на межбанке .

В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью) была снята с повестки дня.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:06

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,93/27,95 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.20 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 27,90/27,92 UAH/USD.

Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, по всей видимости, из-за признаков серьезного сжатия гривневой ликвидности.

Об этом дали понять упавшие с уровня 51 840,3 млн. грн. к отметке 45 254,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 11.00 котировки безналичного «американца» на межбанке опустились до 27,88/27,90 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения СКВ. «Ждем регулятор», - был кратким наш консультант.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:25

Регулятор не задержался с реакцией на этот откат, анонсировав проведение валютного аукциона по выкупу с рынка лишней СКВ. Объем мероприятия $100,0 млн., три заявки на участие надо успеть подать до 11.30 Киева.
Рынок отреагировал на это известие сужением спреда курса СКВ до 27,88/27,89 UAH/USD по состоянию на 11.20 Киева.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:48


Около 11.46 Киева стали известны цена отсечки валютного аукциона, составившая 27,9050 UAH/USD и средневзвешенный курс – 27,9013 UAH/USD. На этом фоне курс доллара на межбанке вырос к 27,90/27,91 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:25

К 12.22 доллар, пролонгировав медленное восстановление, приподнялся на межбанке к цифре 27,905/27,915 UAH/USD.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 6,03 коп., составив 27,8980 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:02

Вскоре стали известны все «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. На «мероприятие» было подано заявок на $92,70 млн., из которых удовлетворили на $57,40 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,9013, цена отсечки – 27,9050, максимальный – 28,000 UAH/USD.

К 12.50 рынок безналичного доллара сбалансировался и, похоже, успокоился, не показывая признаков стремления к перемене мест. Котировки «американца» все еще пребывали на уровне 27,905/27,915 UAH/USD.

По состоянию на 12.50 на межбанке никаких перемен: низколиквидная и двусторонняя торговля «американцем», цена которого прикипела к отметке 27,905/27,915 UAH/USD.
На этой цифре участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 5,95 коп., на торгах среды укрепился на 5,88 коп., оказавшись на уровне 27,8970 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,03 коп., составил 27,8980 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 07 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,93/27,95 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.20 нехватка покупателей на межбанке при сохранении достаточного уровня продаж СКВ нерезидентами уронили ее курс 27,90/27,92, а спустя 34 минуты «американец», уже находился на цифре 27,88/27,90 UAH/USD.
Такая динамика отката курса доллара заставила регулятор около 11.00 анонсировать проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки на участие в аукционе следовало подать до 11.30 Киева.
Анонс НБУ подействовал на текущие котировки доллара довольно странно: спред цен «американца» на межбанке сузился до 27,88/27,89 UAH/USD по состоянию на 11.17 Киева.

К 11.46, сменив нисходящий тренд на восстановление долларовых цен, безналичная пара доллар-гривня повысилась к 27,90/27,91 UAH/USD.
Вскоре стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 27,9050, средневзвешенный курс – 27,9013 UAH/USD.

Сразу пополудни, сохранив медленное восстановление, «американец» приподнялся на межбанке до 27,905/27,915 UAH/USD. Эти котировки, войдя в полосу стабильности, оставались неизменными до 14.00 Киева.

Меж тем, стали известны все «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $92,70 млн., из которых НБУ удовлетворил $57,40 млн.
Средневзвешенный курс доллара на аукционе составил 27,9013, максимальный курс – 28,000, цена отсечки – 27,9050 UAH/USD.

Поскольку регулятор на аукционе оставил неудовлетворенными практически 50% поданных заявок, долларовая ликвидность вернулась на рынок, понизив курс «американца» по состоянию на 14.00 до 27,890/27,915, а спустя час доллар опустился к 27,885/27,905 UAH/USD.

Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов 07 ноября.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8970 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,61% с 28,0672 UAH/USD до 27,8970 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 07 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 07 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на рынке обострилась нехватка гривни. Об этом дали понять упавшие с уровня 51 840,3 млн. грн. к отметке 45 254,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Во-вторых, на рынке сохранилось изобилие накопленной к среде валюты, которое 07-го дополнилось выросшим притоком экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.

В-третьих, вопреки ожиданиям, участвовавшие в торгах нерезиденты уже в дебюте сессии инициировали агрессивные продажи доллара. Вероятно, «варягам» не хватало гривни на альтернативные валютному рынку проекты, например, на рынок ОВГЗ.

В-четвертых, снижению курса доллара благоприятствовал регулятор, выкупивший на валютном аукционе лишь 50% заявок.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 ноября выросли, имея для этого следующие причины.

Во-первых, на рынке, вопреки ожиданиям, сохранился «медвежий» тренд, который, как известно, сопровождается ростом ликвидности.

Во-вторых, к среде заметно увеличивается приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.

В-третьих, если накануне регулятор анонимно выкупил с платформы Matching до $30,0 млн., нынче на аукционе его покупки выросли почти вдвое, до $57,40 млн.
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