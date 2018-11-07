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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:27
Около 12.15 Киева ставшие более агрессивными продажи СКВ уронили курс «американца» на межбанке к 27,91/27,93 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 3,29 коп., составив 27,9309 UAH/USD.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:42
К 12.40 покупатели доллара дружными рядами оставили рынок, оставив на межбанке пожадничавших и не успевших слиться держателей СКВ. Это уронило курс «американца» к цифре 27,90/27,92 UAH/USD.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 13:17
На 13.10 рынок безналичного доллара сбалансировался и, похоже, успокоился, не показывая признаков стремления к перемене мест. Котировки «американца» пребывали на уровне 27,90/27,91 UAH/USD.
На этой цифре участника межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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