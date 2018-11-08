Додано: Чет 08 лис, 2018 15:52

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в среду относительно доллара на 5,88 коп., на торгах четверга понизился на 2,97 коп., оказавшись на уровне 27,9267 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 08-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 3,29 коп., составил 27,9309 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 08 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,915 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05 ситуативная нехватка покупателей на межбанке понизила очень ненадолго курс СКВ до 27,86/27,88, а спустя 30 минут «американец», инициировав рост, уже находился на цифре 27,93/27,95 UAH/USD.

Этот рост был обеспечен покупками доллара нерезидентами, получившими «на руки» гривню после погашения ОВГЗ Минфином. Доллар приобретали «варяги», которые предпочитали репатриировать СКВ, выходя из украинских госбумаг в рамках глобального тренда ухода западных инвесторов с рынков стран emerging markets.

Погашение гривневых ОВГЗ состоялось накануне, «выбросив» на рынок до 5,0 млрд. грн. ликвидности. Это подтверждается ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 45 254,3 млн. грн. к отметке 49 443,0 млн. грн.

Часть этой гривни попала украинскому экспортеру, «освободив» его от продаж СКВ ради гривни на текущие расходы.



Меж тем, около 11.15 цена доллара на межбанке достигла отметки 27,93/27,95 UAH/USD. Росту СКВ также способствовали «придержки» валюты потенциальными ее продавцами.



Спустя полчаса, около полудня, покупатели-нерезиденты дружно покинули межбанк, оставив там продавцов СКВ, которые своими «придержками» начали «терять на курсе». Доллар, сменив тренд, инициировал коррекцию, оказавшись около 12.02 на отметке 27,91/27,93 UAH/USD. Спустя 38 минут «американец» в сопровождении активных продаж упустивших свою выгоду держателей СКВ уже пребывал на цифре 27,90/27,92, а на обеденный перерыв рынок ушел на фоне 27,90/27,91 UAH/USD около 13.50.



Собственно, основная игра межбанка была сделана до 14.00, когда на пустеющем рынке единичные покупки СКВ приподняли цену доллара к 27,91/27,93 UAH/USD.

Очередная волна продаж на межбанке уронила курс доллара по состоянию на 15.25 к 27,895/27,920 UAH/USD.



Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими до самого завершения торгов 08 ноября.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9267 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,50% с 28,0672 UAH/USD до 27,9267 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 08 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50% годовых (с 12.13 Киева - 16,25/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, накануне на рынке «казенных» ценных бумаг состоялось погашение гривневых ОВГЗ, увеличив гривневую ликвидность на 5,0 млрд. грн. Часть этой гривни попала к зарубежным держателям наших госбумаг, которые предпочли уйти с рынка, конвертировав гривню в СКВ и репатриировав ее на родину. Спрос со стороны «варягов» обеспечил «бычий» тренд безналичного доллара на межбанке.



Во-вторых, расширение гривневой ликвидности прекратило «необязательные» продажи СКВ ради нацвалюты на текущие нужды теми же экспортерами.



В-третьих, «бычий» тренд безналичного «американца» «созрел» - в период с 02-го по 07-е ноября средневзвешенный курс доллара понизился с уровня 28,1579 к отметке 27,8970 UAH/USD, потеряв 0,93% и сформировав привлекательные для возобновления покупок цены.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке выросла гривневая ликвидность, дав возможность для объемных покупок СКВ.



Во-вторых, к четвергу растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже.



В-третьих, на межбанке 08 ноября наблюдался «ассортимент» настроений игроков: от агрессивных покупок СКВ нерезидентами, до спешных продаж доллара «опаздывавшими» с этой операцией экспортерами.