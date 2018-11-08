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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:49
Re: Межбанк - актуальная информация
Вы не в курсе, каким будет курс евро на 31.12.2018?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:55
Сформулируйте более корректный и конкретный вопрос.
US
Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:18
По состоянию на 12.17 доллар на межбанке сохранил медленную нисходящую динамику, оказавшись в это время на цифре к 27,87/27,88 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 3,62 коп., составив 27,8947 UAH/USD.
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