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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:49

Re: Межбанк - актуальная информация

Вы не в курсе, каким будет курс евро на 31.12.2018?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:55

  Investor_K написав:Вы не в курсе, каким будет курс евро на 31.12.2018?


Сформулируйте более корректный и конкретный вопрос.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:18

По состоянию на 12.17 доллар на межбанке сохранил медленную нисходящую динамику, оказавшись в это время на цифре к 27,87/27,88 UAH/USD.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 3,62 коп., составив 27,8947 UAH/USD.
дядя Caша
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