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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 лис, 2018 11:34
По состоянию 11.31 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз, обосновавшись на отметке 27,895/27,905 UAH/USD tom. «Рынок “завтрашнего” доллара тонкие, его носит вверх-вниз любым сквозняком», - резюмировал наш гуру.
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:15
Около 12.11 котировки безналичного доллара пролонгировали снижение, уронив курс «завтрашнего» доллара до 27,89/27,90 UAH/USD tom.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 0,40 коп., составив 27,8987 UAH/USD tom.
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:58
На 12.55 котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 27,885/27,895 UAH/USD tom. и, похоже, на какое-то время отказались от курсовой динамики.
На этой цифре участника межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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