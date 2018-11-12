Додано: Пон 12 лис, 2018 16:25

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 3,51 коп., на торгах понедельника понизился на 1,21 коп., оказавшись на уровне 27,9037 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 0,40 коп., составил 27,8987 UAH/USD tom.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 12 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,855/27,880 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



США 12 ноября выходные (Америка отмечает День Ветеранов или столетний юбилей окончания I мировой войны), на межбанковских валютных торгах в Украине работался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме непопулярном в нашей стране.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,86/27,90, а спустя 10 минут «американец», пролонгировав рост, уже находился на цифре 27,87/27,90 UAH/USD tom.

Восходящий тренд безналичной пары доллар-гривня был пролонгирован, и уже около 11.05 СКВ оказалась на цифре 27,90/27,93 UAH/USD tom. На этой отметке рост доллара остановился, а настроение вскоре изменилось, дав старт коррекции, которая к 11.30 понизила курс до 27,895/27,905 UAH/USD tom.

Ситуативное и «мягкое» доминирование «зеленых» «медведей» на межбанке сохранилось до 14.30, уронив цену СКВ до 27,885/27,895 UAH/USD tom.



Очередная смена тренда, состоявшаяся около 14.45, инициировала рост курса «американца», оказавшегося в этот час на отметке 27,91/27,93 UAH/USD tom.



Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими до самого завершения понедельничных очень вялых и низколиквидных торгов 12 ноября.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9037 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,58% с 28,0672 UAH/USD до 27,9037 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавив в цене по следующим причинам.



Во-первых, игроки, по всей видимости, несмотря на «непопулярность» режима валютирования tom, в понедельник больше покупали доллар «завтрашний» доллар, чем избавлялись от него в расчете на вторничное падение притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в Америке.



Во-вторых, в пятницу СКВ по средневзвешенному курсу потеряла 3,51 коп., обретя привлекательность для ее покупок.



В-третьих, на рынке гривневого ресурса обозначился рост ликвидности, «снабдив» покупателей достаточным количеством инструмента для приобретения «завтрашнего» доллара. О расширении гривневой ликвидности дали понять выросшие с уровня 43 601,8 млн. грн. к отметке 45 239,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



В-четвертых, «несмелых» «зеленых быков» межбанка поддержало сдержанное подорожание наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 ноября заметно понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном в Украине.



Во-вторых, рынок сменил тренд на «бычий», кто, как известно, неважно сказывается на ликвидности сделок.



В-третьих, дебют новой недели очень редко радует игроков на межбанке ликвидностью («синдром понедельника»).

