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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 лис, 2018 11:34
По состоянию 11.31 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз, обосновавшись на отметке 27,895/27,905 UAH/USD tom. «Рынок “завтрашнего” доллара тонкие, его носит вверх-вниз любым сквозняком», - резюмировал наш гуру.
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:15
Около 12.11 котировки безналичного доллара пролонгировали снижение, уронив курс «завтрашнего» доллара до 27,89/27,90 UAH/USD tom.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 0,40 коп., составив 27,8987 UAH/USD tom.
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:58
На 12.55 котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 27,885/27,895 UAH/USD tom. и, похоже, на какое-то время отказались от курсовой динамики.
На этой цифре участникb межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:25
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 3,51 коп., на торгах понедельника понизился на 1,21 коп., оказавшись на уровне 27,9037 UAH/USD tom.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 0,40 коп., составил 27,8987 UAH/USD tom.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 12 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,855/27,880 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
США 12 ноября выходные (Америка отмечает День Ветеранов или столетний юбилей окончания I мировой войны), на межбанковских валютных торгах в Украине работался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме непопулярном в нашей стране.
Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,86/27,90, а спустя 10 минут «американец», пролонгировав рост, уже находился на цифре 27,87/27,90 UAH/USD tom.
Восходящий тренд безналичной пары доллар-гривня был пролонгирован, и уже около 11.05 СКВ оказалась на цифре 27,90/27,93 UAH/USD tom. На этой отметке рост доллара остановился, а настроение вскоре изменилось, дав старт коррекции, которая к 11.30 понизила курс до 27,895/27,905 UAH/USD tom.
Ситуативное и «мягкое» доминирование «зеленых» «медведей» на межбанке сохранилось до 14.30, уронив цену СКВ до 27,885/27,895 UAH/USD tom.
Очередная смена тренда, состоявшаяся около 14.45, инициировала рост курса «американца», оказавшегося в этот час на отметке 27,91/27,93 UAH/USD tom.
Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими до самого завершения понедельничных очень вялых и низколиквидных торгов 12 ноября.
Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9037 UAH/USD tom.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,58% с 28,0672 UAH/USD до 27,9037 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 12 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 12 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавив в цене по следующим причинам.
Во-первых, игроки, по всей видимости, несмотря на «непопулярность» режима валютирования tom, в понедельник больше покупали доллар «завтрашний» доллар, чем избавлялись от него в расчете на вторничное падение притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в Америке.
Во-вторых, в пятницу СКВ по средневзвешенному курсу потеряла 3,51 коп., обретя привлекательность для ее покупок.
В-третьих, на рынке гривневого ресурса обозначился рост ликвидности, «снабдив» покупателей достаточным количеством инструмента для приобретения «завтрашнего» доллара. О расширении гривневой ликвидности дали понять выросшие с уровня 43 601,8 млн. грн. к отметке 45 239,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
В-четвертых, «несмелых» «зеленых быков» межбанка поддержало сдержанное подорожание наличного доллара.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 ноября заметно понизились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном в Украине.
Во-вторых, рынок сменил тренд на «бычий», кто, как известно, неважно сказывается на ликвидности сделок.
В-третьих, дебют новой недели очень редко радует игроков на межбанке ликвидностью («синдром понедельника»).
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:04
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.02 доллар, покинув виртуальную сферу, вырос в цене, оказавшись на уровне 27,91/27,95 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, нехватка доллара.
Кроме нехватки доллара, росту курса «американца» на межбанке способствовало значительное расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять изрядно подскочившие (с уровня 45 239,8 млн. грн. к 56 537,7 млн. грн.) остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:36
К 10.33 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,92/27,94 UAH/USD.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:05
Сохранив «ползучий» восходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на межбанке приподнялась по состоянию на 11.01 Киева до 27,93/27,95 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж. “Но 11 млрд. грн. привеса на коррсчетах надо куда-то пристраивать»”- не отказал себе в шутке наш консультант.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:22
Около 11.20 котировки доллара на межбанке, остановив рост, упали к цифре 27,90/27,92 UAH/USD.
Дополуденное достаточно сдержанное «зеленое» ралли на межбанке, прерванное объемными продажами одного системного банка, сопровождалось признаками снижения гривневой ликвидности, как показывает второй индикатор состояния гривневого ресурса: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых. Эта динамика противоречит изрядному повышению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:02
В первой половине дня на валютном межбанке игроками из банковского сектора была виртуозно разыграна двухходовка, связанная с неравномерностью в поставках экспортной выручки из-за рубежа. Вначале под предлогом дефицита доллара на межбанке его цену приподняли к локальным верхам (27,93/27,95 UAH/USD), а затем на этом ценовом пике коммбанки начали продавать СКВ со своих валютных позиций, уронив ее цену. Наиболее активно расставался с долларом «казенный» Укргазбанк.
Вторая часть «марлезонского валютного балета» базировалась на ожидании прихода в среду двойной порции экспортной выручки из-за рубежа.
В конечном счете, около полудня котировки доллара на межбанке консолидировались на «нейтральной» отметке 27,905/27,915 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.
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