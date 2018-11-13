Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 1,21 коп., на торгах вторника просел на 1,45 коп., оказавшись на уровне 27,9182 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,16 коп., составил 27,9203 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 13 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,91/27,95, а спустя полчаса «американец», приостановив рост, уже находился на цифре 27,92/27,94 UAH/USD.
Возобновление восходящего тренда подняло СКВ по состоянию на 11.00 на внутридневной (как потом оказалось) максимум - 27,93/27,95 UAH/USD. На этой отметке рост доллара остановился, а настроение вскоре изменилось, дав старт коррекции, которая к 11.20 уронила курс до 27,90/27,92 UAH/USD.
Это стартовала вторая часть задуманной банками двухходовки, «медийный» базис которой основывался на ожиданиях «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала из-за падения притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в США. Катализировали процесс выросшие с уровня 45 239,8 млн. грн. к отметке 56 537,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, создавая иллюзию гривневого изобилия. «Жертвам» «блефа» коммбанков было невдомек, что это бюджетные субвенции.
Как мы неоднократно подчеркивали ранее, на рынке страны избыточная ликвидность доллара, и дефицит поступления СКВ из-за рубежа валютный рынок перенес бы без особых потерь. Однако банки решили воспользоваться ситуацией, превентивно подняв цену СКВ до внутридневного максимума, дав старт своим продажам доллара по хорошей цене. Финансовые институты ничем не рисковали – ведь на следующий день рынок ждала двойная порция поступлений экспортной выручки из-за рубежа.
Со слов непосредственных участников торгов, «первую скрипку» в этом проекте игра «казенный» Укргазбанк. Индицируя осведомленность финансовых властей страны об этой «двухходовке».
В дальнейшем курс безналичного «американца» на межбанке пребывал в нисходящем тренде, оказавшись около 14.30 на отметке 27,880/27,900 UAH/USD и не покидая ее до самого финиша сессии на межбанке.
Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9182 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,53% с 28,0672 UAH/USD до 27,9182 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 13 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 13 ноября, сохранив «бычий» тренд, немного прибавив в цене по следующим причинам.
Во-первых, банки, превентивно подняв мелкими лотами курс СКВ, продали ее приличные объемы по выросшей цене, рассчитывая пополнить свои валютные позиции на следующий день с двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа.
Во-вторых, «бычий» тренд безналичного доллара начав со второй половины понедельника поддержал рост курса наличного доллара.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 ноября заметно выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынке во вторник торговался доллар валютированием tod или «сегодня», в режиме, популярном в Украине.
Во-вторых, рынок доллара, начиная с 11.05, был «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.
В-третьих, из-за «блефа» коммбанков, на торгах 13-го наблюдался «ассортимент» трендов: от «бычьего» до «медвежьего», и это разнообразие оживляло торговую активность.
В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует оборотами) была снята с повестки дня.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,87/27,89 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 537,7 млн. грн. к отметке 57 561,1 млн. грн.
Около 10.07 доллар, покинув виртуальную сферу, упал в цене, оказавшись на уровне 27,835/27,855 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара.
Около 11.25 котировки безналичного доллара на межбанке приостановили снижение и даже немного отскочили к 27,83/27,85 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж.
Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит повышению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 1,45 коп., на торгах среды укрепился на 7,88 коп., оказавшись на уровне 27,8394 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,63 коп., составил 27,8440 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 14 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,87/27,89 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,835/27,855, а спустя 5 мину «американец», пролонгировав коррекцию, уже находился на цифре 27,82/27,84 UAH/USD.
Основной причиной снижения цен безналичного «американца» стало жесткое доминирование предложения СКВ на фоне сохранившегося с предыдущих сессий долларового изобилия. Последнее нарастало из-за двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа, отложенной на вторник по причине длинных выходных в Америке. Теперь, согласно регламенту торгов межбанка. этот отложенный приток мог появиться на межбанке в среду, на следующий день. Меж тем коррекция «американца» продолжалась – около 10.26 доллар оказался на уровне 27,815/27,825, предприняв попутку отскока около 11.25 Киева; 27,83/27,85 UAH/USD. Покупки на локальных низах быстро исчерпались, дав возможность СКВ продолжать свой путь вниз: по состоянию на 11.35 она упала к 27,81/27,82 UAH/USD. Пополудни, на 12.16 новые покупки снова приподняли курс «американца» до 27,82/27,83, однако на обеденный перерыв рынок ушел около 13.17 на фоне более низких цен: 27,81/27,82 UAH/USD.
В дальнейшем, на опустевшем межбанке, с 14.30 долларовые цены ограничились расширением спреда до 27,81/27,83 UAH/USD.
Рынок, войдя в полосу стабильности, сохранил эти цены действующими до самого финиша сессии на межбанке, завершив сессию на цифре 27,810/27,825 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8394 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,81% с 28,0672 UAH/USD до 27,8394 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 14 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 14 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, как мы указали выше, из-за длинных выходных в США был нарушен график поступления валюты на счета экспортеров и, следовательно, на межбанк. К среде обычный объем притока удвоился, сформировав на рынке жесткое преобладание оферов обязательной к реализации на межбанке части экспортной выручки.
Во-вторых, выросший приток экспортной выручки еще больше увеличил существующую избыточную долларовую ликвидность, на которую явно не хватало покупателей.
В-третьих, формально рост количества СКВ на межбанке сопровождался расширением гривневой ликвидности, на который указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 537,7 млн. грн. к отметке 57 561,1 млн. грн., однако львиная доля этого «гривневого навеса» - бюджетные субвенции, отправленные Казначейством «на места».
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 ноября выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынок удвоился приток экспортной выручки, 50% которой надо было обязательно продать.
Во-вторых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.