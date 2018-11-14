Додано: Вів 13 лис, 2018 16:03

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 1,21 коп., на торгах вторника просел на 1,45 коп., оказавшись на уровне 27,9182 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,16 коп., составил 27,9203 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 13 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,91/27,95, а спустя полчаса «американец», приостановив рост, уже находился на цифре 27,92/27,94 UAH/USD.



Возобновление восходящего тренда подняло СКВ по состоянию на 11.00 на внутридневной (как потом оказалось) максимум - 27,93/27,95 UAH/USD. На этой отметке рост доллара остановился, а настроение вскоре изменилось, дав старт коррекции, которая к 11.20 уронила курс до 27,90/27,92 UAH/USD.



Это стартовала вторая часть задуманной банками двухходовки, «медийный» базис которой основывался на ожиданиях «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала из-за падения притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в США.

Катализировали процесс выросшие с уровня 45 239,8 млн. грн. к отметке 56 537,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, создавая иллюзию гривневого изобилия. «Жертвам» «блефа» коммбанков было невдомек, что это бюджетные субвенции.



Как мы неоднократно подчеркивали ранее, на рынке страны избыточная ликвидность доллара, и дефицит поступления СКВ из-за рубежа валютный рынок перенес бы без особых потерь. Однако банки решили воспользоваться ситуацией, превентивно подняв цену СКВ до внутридневного максимума, дав старт своим продажам доллара по хорошей цене. Финансовые институты ничем не рисковали – ведь на следующий день рынок ждала двойная порция поступлений экспортной выручки из-за рубежа.



Со слов непосредственных участников торгов, «первую скрипку» в этом проекте игра «казенный» Укргазбанк. Индицируя осведомленность финансовых властей страны об этой «двухходовке».



В дальнейшем курс безналичного «американца» на межбанке пребывал в нисходящем тренде, оказавшись около 14.30 на отметке 27,880/27,900 UAH/USD и не покидая ее до самого финиша сессии на межбанке.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9182 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,53% с 28,0672 UAH/USD до 27,9182 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 ноября, сохранив «бычий» тренд, немного прибавив в цене по следующим причинам.



Во-первых, банки, превентивно подняв мелкими лотами курс СКВ, продали ее приличные объемы по выросшей цене, рассчитывая пополнить свои валютные позиции на следующий день с двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, «бычий» тренд безналичного доллара начав со второй половины понедельника поддержал рост курса наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 ноября заметно выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке во вторник торговался доллар валютированием tod или «сегодня», в режиме, популярном в Украине.



Во-вторых, рынок доллара, начиная с 11.05, был «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.



В-третьих, из-за «блефа» коммбанков, на торгах 13-го наблюдался «ассортимент» трендов: от «бычьего» до «медвежьего», и это разнообразие оживляло торговую активность.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует оборотами) была снята с повестки дня.