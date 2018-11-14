RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 432433434435
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:06

Около 10.04 доллар, покинув виртуальную сферу, упал в цене, оказавшись на уровне 27,75/27,77 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара и некоторая нехватка гривни.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68616
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4366 раз.
Подякували: 7925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:30

К 10.26 Киева доллар на межбанке прекратил снижение (без участия регулятора) на фоне некоторой нехватки продавцов СКВ: 27,76/27,77 UAH/USD. Ситуация с гривней на рынке улучшилась «На моменте гривни хватает», - заметил наш консультант.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68616
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4366 раз.
Подякували: 7925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:57

Войдя в полосу относительной стабильности, безналичная пара доллар-гривня
на межбанке консолидировалась по состоянию на 10.53 Киева на цифре 27,76/27,78 UAH/USD, растянув спред, вопреки действующему на моменте равновесию покупок и продаж.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68616
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4366 раз.
Подякували: 7925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:18

Около 11.11 котировки безналичного доллара на межбанке замерли на отметке 27,76/27,78 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж, задержавшее безналичный «американец» на этой цифре.

Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68616
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4366 раз.
Подякували: 7925 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 432433434435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15565)
15.11.2018 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.