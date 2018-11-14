|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:06
Около 10.04 доллар, покинув виртуальную сферу, упал в цене, оказавшись на уровне 27,75/27,77 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара и некоторая нехватка гривни.
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:30
К 10.26 Киева доллар на межбанке прекратил снижение (без участия регулятора) на фоне некоторой нехватки продавцов СКВ: 27,76/27,77 UAH/USD. Ситуация с гривней на рынке улучшилась «На моменте гривни хватает», - заметил наш консультант.
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:57
Войдя в полосу относительной стабильности, безналичная пара доллар-гривня
на межбанке консолидировалась по состоянию на 10.53 Киева на цифре 27,76/27,78 UAH/USD, растянув спред, вопреки действующему на моменте равновесию покупок и продаж.
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:18
Около 11.11 котировки безналичного доллара на межбанке замерли на отметке 27,76/27,78 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж, задержавшее безналичный «американец» на этой цифре.
Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:04
К 12.01 не дождавшись дальнейшей просадки курса доллара на межбанке, потенциальные покупатели СКВ вышли на рынок за долларом, своими действиями приподняв цену доллара на указанное время к цифре 27,78/27,80 UAH/USD.
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:30
По состоянию на 12.26 на межбанке начавшийся было на покупках СКВ рост курса «американца», «сдулся», сменившись откатом к уровню 27,775/27,785 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 7,10 коп., составив 27,7730 UAH/USD.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:12
На 13.10 котировки безналичного доллара, снова упав, консолидировались на отметке 27,765/27,775 UAH/USD и на какое-то время отказались от курсовой динамики.
На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|