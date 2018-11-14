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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:06
Около 10.04 доллар, покинув виртуальную сферу, упал в цене, оказавшись на уровне 27,75/27,77 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара и некоторая нехватка гривни.
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:30
К 10.26 Киева доллар на межбанке прекратил снижение (без участия регулятора) на фоне некоторой нехватки продавцов СКВ: 27,76/27,77 UAH/USD. Ситуация с гривней на рынке улучшилась «На моменте гривни хватает», - заметил наш консультант.
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:57
Войдя в полосу относительной стабильности, безналичная пара доллар-гривня
на межбанке консолидировалась по состоянию на 10.53 Киева на цифре 27,76/27,78 UAH/USD, растянув спред, вопреки действующему на моменте равновесию покупок и продаж.
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:18
Около 11.11 котировки безналичного доллара на межбанке замерли на отметке 27,76/27,78 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж, задержавшее безналичный «американец» на этой цифре.
Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:04
К 12.01 не дождавшись дальнейшей просадки курса доллара на межбанке, потенциальные покупатели СКВ вышли на рынок за долларом, своими действиями приподняв цену доллара на указанное время к цифре 27,78/27,80 UAH/USD.
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:30
По состоянию на 12.26 на межбанке начавшийся было на покупках СКВ рост курса «американца», «сдулся», сменившись откатом к уровню 27,775/27,785 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 7,10 коп., составив 27,7730 UAH/USD.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:12
На 13.10 котировки безналичного доллара, снова упав, консолидировались на отметке 27,765/27,775 UAH/USD и на какое-то время отказались от курсовой динамики.
На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:04
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 7,88 коп., на торгах четверга укрепился на 6,51 коп., оказавшись на уровне 27,7743 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 15-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,10 коп., составил 27,7730 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 15 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,810/27,825 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.03, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,75/27,77, а спустя 22 минуты, словно испугавшись энтузиазма «медведей», «американец» сбавил темп отката, остановившись на цифре 27,76/27,77 UAH/USD.
Основной причиной снижения цен безналичного «американца» в дебюте торгов стало сохранившееся с предыдущих сессий, изобилие СКВ, на которую не находилось покупателей. Появившись на рынке, НБУ анонимно с платформы Matching приобрел немного СКВ, пытаясь «помочь» доллару, однако, судя по всему, сумма покупки была незначительной, не обеспечив коренного перелома в тренде.
Тем временем, около 10.52 котировки доллара на межбанке растянули спред до 27,76/27,78 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.56, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Около полудня не дождавшиеся возобновления коррекции курса «американца», выжидавшие до этого часа покупатели начали приобретать СКВ, тотчас подняв ее цену до 27,78/27,80 UAH/USD. Вскоре, подтверждая вышеприведенную гипотезу о причинах сохранения присутствия на рынке «зеленых медведей», покупки были свернуты, дав новый старт на снижение цен. Вначале, около 12.24 до 27,775/27,785, а спустя 40 минут, к 27,765/27,775 UAH/USD.
После обеда на фоне снижения торговой активности на межбанке вновь появились покупатели, возобновив рост долларовых цен. По состоянию на 14.35 «американец» уже пребывал на уровне 27,770/27,795 UAH/USD, не покидая эту отметку до самого финиша сессии.
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7743 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,04% с 28,0672 UAH/USD до 27,7743 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 15 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 15 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, к настоящему времени на украинском валютном рынке сформировалась изрядная долларовая ликвидность, которую накануне подпитала двойная порция притока экспортной выручки из-за рубежа. В четверг объемы поступлений СКВ из зарубежья понизились, но все-таки оставались значительными.
Во-вторых, на межбанке наблюдается нехватка покупателей доллара. С одной стороны сезон репатриации дивидендов нерезидентами начнется нескоро, с другой, из-за выросших расходов населения на тарифы, покупки импортного ширпотреба заметно упали, снижая потребность импортеров в валюте.
В-третьих, разочаровавшись в низких профитах спекуляций на валютном рынке, бизнес и коммбанки предпочли карьеру рантье, вложившись в казенные ОВГЗ и депосертификаты НБУ, клюнув на очень приличные проценты и безопасность этих бумаг.
В-четвертых, коррекция курса безналичного доллара поддерживается аналогичными настроениями на наличном рынке.
В-пятых, рост количества СКВ на межбанке сопровождался сжатием гривневой ликвидности, на который указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 561,1 млн. грн. к отметке 53 450,9 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 ноября немного снизились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынке понизился приток экспортной выручки, 50% которой надо было обязательно продать.
Во-вторых, на межбанке наблюдался дефицит покупателей доллара. А объем «анонимных» покупок регулятором оказался мизерным.
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