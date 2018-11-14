Додано: Чет 15 лис, 2018 16:04

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 7,88 коп., на торгах четверга укрепился на 6,51 коп., оказавшись на уровне 27,7743 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 15-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,10 коп., составил 27,7730 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 15 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,810/27,825 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,75/27,77, а спустя 22 минуты, словно испугавшись энтузиазма «медведей», «американец» сбавил темп отката, остановившись на цифре 27,76/27,77 UAH/USD.



Основной причиной снижения цен безналичного «американца» в дебюте торгов стало сохранившееся с предыдущих сессий, изобилие СКВ, на которую не находилось покупателей. Появившись на рынке, НБУ анонимно с платформы Matching приобрел немного СКВ, пытаясь «помочь» доллару, однако, судя по всему, сумма покупки была незначительной, не обеспечив коренного перелома в тренде.



Тем временем, около 10.52 котировки доллара на межбанке растянули спред до 27,76/27,78 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.56, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Около полудня не дождавшиеся возобновления коррекции курса «американца», выжидавшие до этого часа покупатели начали приобретать СКВ, тотчас подняв ее цену до 27,78/27,80 UAH/USD. Вскоре, подтверждая вышеприведенную гипотезу о причинах сохранения присутствия на рынке «зеленых медведей», покупки были свернуты, дав новый старт на снижение цен. Вначале, около 12.24 до 27,775/27,785, а спустя 40 минут, к 27,765/27,775 UAH/USD.



После обеда на фоне снижения торговой активности на межбанке вновь появились покупатели, возобновив рост долларовых цен. По состоянию на 14.35 «американец» уже пребывал на уровне 27,770/27,795 UAH/USD, не покидая эту отметку до самого финиша сессии.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7743 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,04% с 28,0672 UAH/USD до 27,7743 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 15 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к настоящему времени на украинском валютном рынке сформировалась изрядная долларовая ликвидность, которую накануне подпитала двойная порция притока экспортной выручки из-за рубежа. В четверг объемы поступлений СКВ из зарубежья понизились, но все-таки оставались значительными.



Во-вторых, на межбанке наблюдается нехватка покупателей доллара. С одной стороны сезон репатриации дивидендов нерезидентами начнется нескоро, с другой, из-за выросших расходов населения на тарифы, покупки импортного ширпотреба заметно упали, снижая потребность импортеров в валюте.



В-третьих, разочаровавшись в низких профитах спекуляций на валютном рынке, бизнес и коммбанки предпочли карьеру рантье, вложившись в казенные ОВГЗ и депосертификаты НБУ, клюнув на очень приличные проценты и безопасность этих бумаг.



В-четвертых, коррекция курса безналичного доллара поддерживается аналогичными настроениями на наличном рынке.



В-пятых, рост количества СКВ на межбанке сопровождался сжатием гривневой ликвидности, на который указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 561,1 млн. грн. к отметке 53 450,9 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 ноября немного снизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке понизился приток экспортной выручки, 50% которой надо было обязательно продать.



Во-вторых, на межбанке наблюдался дефицит покупателей доллара. А объем «анонимных» покупок регулятором оказался мизерным.