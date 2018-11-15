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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 433434435436
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:34

К 10.28 Киева доллар на межбанке прекратил снижение (без участия регулятора) на фоне установления зыбкого равновесия спроса и оферов: 27,73/27,75 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:20


Войдя в полосу стабильности, безналичная пара доллар-гривня
на межбанке консолидировалась по состоянию на 11.14 Киева на цифре 27,73/27,75 UAH/USD, удерживаясь на этой цифре действующим на моменте равновесием покупок и продаж.

Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка, прерванная вхождением рынка в боковой тренд и в «заморозку» действующих цен, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит некоторому повышению снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ. К последнему приложило руку Казначейство, продолжая компенсировать НДС небольшими порциями.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:43

К 11.41 не дождавшись дальнейшей просадки курса доллара на межбанке, потенциальные покупатели СКВ вышли на рынок за долларом, своими действиями приподняв цену доллара на указанное время к цифре 27,75/27,77 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:18

По состоянию на 12.16 на межбанке начавшийся на покупках СКВ рост курса «американца», сохранился, продемонстрировав отсутствие фанатизма, приподняв цену СКВ к уровню 27,755/27,775 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 2,83 коп., составив 27,7447 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:33

Появившийся на рынке регулятор, как и накануне, «выхватил» с платформы Matching $10,0 млн. лишнего доллара, и быстренько убежал с рынка, оставив его «на растерзание» продавцов СКВ. Эта «скоротечность» возобновила коррекцию «американца» на межбанке , уронив его цену по состоянию на 12.31 к отметке
27,745/27,765 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:59

На 12.57 котировки безналичного доллара, снова упав, консолидировались на отметке 27,75/27,77 UAH/USD и на какое-то время отказались от курсовой динамики.

На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
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