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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:34
К 10.28 Киева доллар на межбанке прекратил снижение (без участия регулятора) на фоне установления зыбкого равновесия спроса и оферов: 27,73/27,75 UAH/USD.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:20
Войдя в полосу стабильности, безналичная пара доллар-гривня
на межбанке консолидировалась по состоянию на 11.14 Киева на цифре 27,73/27,75 UAH/USD, удерживаясь на этой цифре действующим на моменте равновесием покупок и продаж.
Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка, прерванная вхождением рынка в боковой тренд и в «заморозку» действующих цен, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит некоторому повышению снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ. К последнему приложило руку Казначейство, продолжая компенсировать НДС небольшими порциями.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:43
К 11.41 не дождавшись дальнейшей просадки курса доллара на межбанке, потенциальные покупатели СКВ вышли на рынок за долларом, своими действиями приподняв цену доллара на указанное время к цифре 27,75/27,77 UAH/USD.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:18
По состоянию на 12.16 на межбанке начавшийся на покупках СКВ рост курса «американца», сохранился, продемонстрировав отсутствие фанатизма, приподняв цену СКВ к уровню 27,755/27,775 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 2,83 коп., составив 27,7447 UAH/USD.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:33
Появившийся на рынке регулятор, как и накануне, «выхватил» с платформы Matching $10,0 млн. лишнего доллара, и быстренько убежал с рынка, оставив его «на растерзание» продавцов СКВ. Эта «скоротечность» возобновила коррекцию «американца» на межбанке , уронив его цену по состоянию на 12.31 к отметке
27,745/27,765 UAH/USD.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:59
На 12.57 котировки безналичного доллара, снова упав, консолидировались на отметке 27,75/27,77 UAH/USD и на какое-то время отказались от курсовой динамики.
На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:54
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 6,51 коп., на торгах пятницы укрепился на 1,93 коп., оказавшись на уровне 27,7550 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 16-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,83 коп., составил 27,7447 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 16 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,765/27,790 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,73/27,75 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 11.35 Киева, когда, повторяя сценарий предыдущей сессии, на рынке появился регулятор, выкупив с платформы Matching «дежурные» $10,0 млн. долларовой ликвидности и обеспечив разворот тренда пары доллар-гривня вверх – к 11.40 цена СКВ приподнялась до 27,75/27,77, около 12.14 доллар стоил уже 27,755/27,775 UAH/USD.
Визит регулятора на рынок оказался скоротечным, и уже к 12.27 оставленный на попечение продавцов СКВ межбанк констатировал провал курса доллара к 27,745/27,765 UAH/USD.
На обеденный перерыв рынок ушел около 12.55 при более высоких ценах (27,75/27,77 UAH/USD), а уже с 14.15 в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков накануне выходных ради безопасности своих активов входить в «старый надежный» доллар. Близкие к закрытию торгов покупки СКВ приподняли ее цену до 27,77/27,80 UAH/USD.
Рынок после обеда опустел, на фоне снижения торговой активности на межбанке ценовая динамика упала, сохранив последние цены СКВ неизменными до самого финиша сессии.
Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7550 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,11% с 28,0672 UAH/USD до 27,7550 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 16 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 16 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, стараниями предыдущих проектов валютных спекулянтов, а также из-за активных продаж СКВ агроэкспортерами к пятнице на украинском валютном рынке сформировалась изрядная долларовая ликвидность.
Во-вторых, как и накануне, на межбанке ощутимая нехватка покупателей доллара. С одной стороны сезон репатриации дивидендов нерезидентами начнется нескоро, с другой, из-за выросших расходов населения на коммунальные тарифы, покупки импортного ширпотреба заметно упали, снижая потребность импортеров в валюте.
В-третьих, ввиду приближения пика фискальных платежей (к 19 ноября следует уплатить налоги по внушительному списку позиций), нарастает интерес к гривневым активам в ущерб валюте. Несмотря на то, что к пятнице остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах вырос с уровня 53 450,9 млн. грн. к отметке 55 111,6 млн. грн., гривни не хватало.
В-четвертых, разочаровавшись в низких профитах от спекуляций на валютном рынке, бизнес и коммбанки предпочли карьеру рантье, вложившись в казенные ОВГЗ и депосертификаты НБУ, клюнув на очень приличные проценты и безопасность этих бумаг.
В-пятых, коррекция курса безналичного доллара поддерживается аналогичными, хотя и более сдержанными, настроениями на наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынке сохранилась приличная активность продавцов СКВ.
Во-вторых, значительная часть времени торгов межбанка пара доллар-гривня пребывала в равновесии покупок и продаж. На это указывает и упавшая курсовая динамика6 если накануне СКВ потеряла 6,51 коп., нынче ее средневзвешенный курс понизился всего лишь на 1,93 коп.
В-третьих, после обеда на рынке появились покупатели доллар, немного разнообразив ассортимент настроений.
В-четвертых, как и накануне свою посильную лепты в рост оборотов внес регулятор, выкупив с «медвежьего» рынка $10,0 млн. в свои резервы.
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