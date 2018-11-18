Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:54

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 6,51 коп., на торгах пятницы укрепился на 1,93 коп., оказавшись на уровне 27,7550 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 16-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,83 коп., составил 27,7447 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 16 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,765/27,790 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,73/27,75 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 11.35 Киева, когда, повторяя сценарий предыдущей сессии, на рынке появился регулятор, выкупив с платформы Matching «дежурные» $10,0 млн. долларовой ликвидности и обеспечив разворот тренда пары доллар-гривня вверх – к 11.40 цена СКВ приподнялась до 27,75/27,77, около 12.14 доллар стоил уже 27,755/27,775 UAH/USD.

Визит регулятора на рынок оказался скоротечным, и уже к 12.27 оставленный на попечение продавцов СКВ межбанк констатировал провал курса доллара к 27,745/27,765 UAH/USD.

На обеденный перерыв рынок ушел около 12.55 при более высоких ценах (27,75/27,77 UAH/USD), а уже с 14.15 в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков накануне выходных ради безопасности своих активов входить в «старый надежный» доллар. Близкие к закрытию торгов покупки СКВ приподняли ее цену до 27,77/27,80 UAH/USD.



Рынок после обеда опустел, на фоне снижения торговой активности на межбанке ценовая динамика упала, сохранив последние цены СКВ неизменными до самого финиша сессии.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7550 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,11% с 28,0672 UAH/USD до 27,7550 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, стараниями предыдущих проектов валютных спекулянтов, а также из-за активных продаж СКВ агроэкспортерами к пятнице на украинском валютном рынке сформировалась изрядная долларовая ликвидность.



Во-вторых, как и накануне, на межбанке ощутимая нехватка покупателей доллара. С одной стороны сезон репатриации дивидендов нерезидентами начнется нескоро, с другой, из-за выросших расходов населения на коммунальные тарифы, покупки импортного ширпотреба заметно упали, снижая потребность импортеров в валюте.



В-третьих, ввиду приближения пика фискальных платежей (к 19 ноября следует уплатить налоги по внушительному списку позиций), нарастает интерес к гривневым активам в ущерб валюте. Несмотря на то, что к пятнице остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах вырос с уровня 53 450,9 млн. грн. к отметке 55 111,6 млн. грн., гривни не хватало.



В-четвертых, разочаровавшись в низких профитах от спекуляций на валютном рынке, бизнес и коммбанки предпочли карьеру рантье, вложившись в казенные ОВГЗ и депосертификаты НБУ, клюнув на очень приличные проценты и безопасность этих бумаг.



В-пятых, коррекция курса безналичного доллара поддерживается аналогичными, хотя и более сдержанными, настроениями на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке сохранилась приличная активность продавцов СКВ.



Во-вторых, значительная часть времени торгов межбанка пара доллар-гривня пребывала в равновесии покупок и продаж. На это указывает и упавшая курсовая динамика6 если накануне СКВ потеряла 6,51 коп., нынче ее средневзвешенный курс понизился всего лишь на 1,93 коп.



В-третьих, после обеда на рынке появились покупатели доллар, немного разнообразив ассортимент настроений.



В-четвертых, как и накануне свою посильную лепты в рост оборотов внес регулятор, выкупив с «медвежьего» рынка $10,0 млн. в свои резервы.