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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 434435436437
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:55

Меж тем, не дожидаясь послеобеденного времени, на рынке безналичного «американца» покупатели немного активизировались, своими действиями приподняв цену СКВ по состоянию на 10.53 к отметке 27,76/27,78 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:19

Около 11.17 цена безналичного доллара остановила рост на отметке 27,765/27,775 UAH/USD на фоне равновесия спроса и предложения.

Дополуденный «нерешительный» рост курса безналичного «американца» на межбанке сопровождался признаками снижения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo. Наконец-то эта динамика гармонирует с упавшими остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
А нехватка гривневого ресурса поясняет «нерешительность» «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:47

К 11.45 котировки безналичного доллара на межбанке сузили спред до отметки
27,77/27,78 UAH/USD, удерживаясь на этой цифре действующим на моменте равновесием покупок и продаж.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:35

По состоянию на 12.28 на межбанке начавшийся было на покупках СКВ рост курса «американца» заморозился и даже откатился к уровню 27,765/27,775 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который вырос на 2,58 коп., составив 27,7705 UAH/USD.
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